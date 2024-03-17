中山藝文輕旅 邂逅台日文化

【文 Anya Lin、Doris．攝影 林煒凱、蘇立坤、Doris】

英媒《Time Out》公布「2023全球最酷的40個街區」名單中，擁有豐富娛樂、美食及多種建築風格的中山區獲選其中。尤其捷運中山站周邊街區，不但古蹟、老屋及風格街店交錯，更經常舉辦各式活動，是體驗台北新舊共融文化及藝文風情不可錯過的地點。

台北當代藝術館 活化百年古蹟

台北當代藝術館是台灣第一座以推廣當代藝術為宗旨的場館，落成於1921年的館舍原為「建成尋常小學校」，受當時西化運動影響，建築採英格蘭磚造形式並融合古典建築元素，其中，黑屋瓦斜屋頂與塔樓，是當時公共建築常見的設計。這棟建物用途幾經變更，如今中央主樓作為藝文展館，東西兩側則為建成國中校舍，為美術館與學校共用古蹟建築的先例。

當代館長年舉辦國內外當代藝術展覽，例如現正展出的「川堂」，靈感便來自台北當代藝術館與建成國中共用古蹟的狀態。藝術家賴志盛打開當代館一樓展廳與建成國中校舍相隔的白門，再延伸搭建一座露台，形成一個全新的「川堂」，並在此放置乒乓球桌及球具，讓參觀者可一來一往打球，藉此重新建立當代館與學校的互動，將當代藝術帶入校園，也讓大眾以有趣的方式親近古蹟。

大正町彩繪故事牆 邂逅在地故事

日本時期的大正町約位於今中山北路以東、新生北路以西、南京東路以南、市民大道以北區域，是當時日人居住的高級住宅區。國民政府來台後，不少高階菁英與行政官員居住於此，至美援時期，此區因美軍進駐而酒吧林立，隨後許多日商來台開拓業務，帶動商業及娛樂的發展，使其逐漸形成繁華熱鬧的條通商圈。

近年「大正町條通商圈暨社區發展協會」推動「大正町藝術祭」及在地導覽活動，鼓勵大眾走進巷弄，重新認識台北獨特的條通文化及藝文魅力。在林森北路102號的側牆上，便可見由藝術家「開根號」繪製的彩繪故事牆《憶鄉味》，此件帶有浮世繪風格的壁畫作品，結合條通商圈的台日文化與在地美食元素，讓旅客在踏訪巷弄的同時，邂逅在地人文故事。

大正町彩繪故事牆以台日美食元素作為主題。攝影Doris

蔡瑞月舞蹈研究社 探索玫瑰古蹟

台北市市定古蹟「蔡瑞月舞蹈研究社」曾為日本文官宿舍，於1953年由台灣現代舞先驅蔡瑞月進駐，是戒嚴時期培育現代舞蹈人才的基地。此棟建築曾遭火焚，重建後再度開館，彷彿呼應蔡瑞月在白色恐怖壓迫下，對最愛的舞蹈表演、創作及教學的堅持，因此這棟建物也以她的舞作《牢獄與玫瑰》來比喻，命名為「玫瑰古蹟」。這處台灣現代舞的夢想之地，建物周遭綠意環繞，展現別番雅致風情，現今更規畫成展演空間，除了展示與蔡瑞月有關的舞蹈史料及影像資料，也作為推廣舞蹈教育及與國外舞蹈團體交流的據點。此外也規畫跳舞咖啡廳、露天咖啡座及露天展演區，成為城市中一處休憩的場所。

蔡瑞月舞蹈研究社展示蔡瑞月及多位國際現代舞名家肖像。攝影 林煒凱

條通商圈 台日美食盛宴

在捷運中山站周邊街區遊逛，欣賞古蹟、藝文展覽及探索風格店家後，還可走進條通商圈的餐館及酒吧，享用各式美食。夜晚漫步在霓虹燈閃爍、懸掛居酒屋燈籠的條通，有如置身日本街道，街巷裡的日式小吃、家庭料理、居酒屋、料理亭及酒吧，是許多在台工作的日本人、日僑及觀光客品嘗美食及暢享夜生活的首選，而此處獨特的東洋情調，也吸引許多台北人在巷弄深處追尋迷人的老東京風情。除了道地的日本美食，條通商圈也有經典台菜老店及各式台灣小吃，是老饕尋覓美食的天堂。

蘊含人文歷史記憶的古蹟、親近生活的藝文活動以及條通商圈飲食文化，共譜出精彩豐富的中山街區內涵，每回探索都能體驗台北的獨特魅力。

入夜後益發熱鬧的條通街巷，有著濃厚的日本風情。攝影 蘇立坤

準備出發｜中山藝文輕旅

台北當代藝術館➡大正町藝術祭彩繪故事牆➡光點台北（台北之家）➡捷運中山地下書街誠品R79➡心中山線形公園➡蔡瑞月舞蹈研究社➡寧夏夜市➡條通商圈（林森北路、中山北路）

台北當代藝術館

台北市大同區長安西路39號

02-2552-3721

10:00-18:00（週一休館）

蔡瑞月舞蹈研究社

台北市中山區中山北路二段48巷10號

02-2523-7547

10:00-17:00（週一休館）

大正町藝術祭彩繪故事牆

台北市中山區林森北路102號旁

條通商圈

台北市市民大道二段至南京東路一段、

中山北路一段至新生北路一段範圍內

02-2551-8951

【完整內容請見《台北畫刊》3月號673期】。