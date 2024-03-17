美感體驗 打開五感觀察思考

【文 楊越涵・圖 臺北市立美術館、國立臺灣博物館、郵政博物館】

台北市藝文場館眾多，是座適合培養孩童美感的城市。亞洲第一位榮獲波隆那SM國際插畫家大獎的藝術家鄒駿昇，本身也是兩個孩子的爸爸，他便與讀者分享如何在日常生活中，透過遊逛藝文場館，培養孩子的美感。家長不妨以台北兒童月為契機，與孩子一起展開美的探索。

引發孩子對作品的興趣

美感是一種對美的感受與品味，可以從小透過學習養成。美感教育不僅能開啟孩子對生活的敏銳感知，更能使孩子擁有自由思考與表達的能力。談及培養美感，欣賞藝文展覽是一般人最常想到的方法，如臺北市立美術館及國立故宮博物院都適合親子一同參觀。不過鄒駿昇強調，單純遊逛場館對孩童美感的提升較不明顯，做好事前準備並在參觀過程中適時引導，才能讓孩子的觀展體驗更深刻。

鄒駿昇以自身經驗為例，指出美術館和博物館內往往會展出大量作品，孩子一進到場館可能難以專心欣賞。因此他建議，家長可在參訪前和孩子們一同預習展覽的背景資料，對作品先有一定了解。進到場館後，鄒駿昇也建議讓孩子保持輕鬆愉快的心情，避免強迫孩子必須看完場館內所有作品。

鄒駿昇表示，家長在帶領孩子欣賞展覽的過程中，可透過適時提問引發孩子對作品的興趣及關注。例如：「我們一起找出這個展廳裡心目中前三名的作品」、「可以告訴我為什麼它是第一名嗎？是喜歡它的顏色、主題還是故事性？」透過與孩子閒聊般的問答，拓展孩子對美的感受與思考。

他進一步以和孩子一起欣賞國立故宮博物院的《谿山行旅圖》說明，儘管有些家長擔心書畫過於艱深，孩子可能無法理解畫作的構圖與意境，但當孩子在提示下找到畫中的驢子及旅人並因此雀躍不已時，便已對書畫留下了正面印象。

探索美學及蘊藏其中的知識

除了事先做功課，許多文化場館精心製作的繪本也是引導孩子探索美的絕佳素材。鄒駿昇曾受邀為國立臺灣博物館創作繪本《捉迷藏》，內容以博物學家追尋雲豹為主題，兼具科普與美感。透過閱讀繪本，不僅能加深孩子對雲豹及各類動物的外型與色彩的認識，也能引導孩子了解台灣緯度及地形，日後當孩子踏進博物館親眼看到動物標本及骨架時，心中便有了更深刻的感觸。

孩子們透過繪本《捉迷藏》的圖像之美，進一步認識雲豹及台灣地形。 （圖／國立臺灣博物館）

鄒駿昇舉例，在以鳥類為主題的郵票特展中，除了能看到台灣特有的鳥類及畫家如何描繪牠們的身姿，也可欣賞到國外的鳥類郵票，無論是想單純比較繪製風格，或深入了解背後的生態知識，都能收穫滿滿。鄒駿昇補充，郵票作為展品，由於尺寸很小，所以孩童在展館裡每走幾步就可獲得非常豐富的視覺饗宴，與參觀美術館的體驗大不相同。

郵政博物館展出的郵票如微型畫作，可從中獲得美感體驗。 （圖／郵政博物館）

打開五感迎接美的體驗

鄒駿昇強調，美感不只是單純對顏色、線條、造型的感受，還包括透過這些感受連結到的廣闊世界。當孩子對所見、所感都興味盎然，自然會留意到事物本身流露出的美感。

例如孩子在博物館看過動物標本後，當在動物園看見眼前活生生、會移動、會鳴叫的動物時，感受一定更加深刻。而如迪化街這般融合生活感與歷史風情的街巷也有滿滿寶藏，家長不妨牽著孩子走一趟迪化街，嗅聞香料的氣味、觸摸老屋的磚牆，並和孩子分享這些味道、觸感與生活經驗間的連結，從中體察人文之美。

鄒駿昇建議家長，透過一次次與孩子一同觀察及討論的經驗，培養孩子思考「美」的習慣，當習慣成為態度，無論身處何地都有發現美及創造美的能力，孩子的美學智慧也將逐步地累積。

台北兒童月期間，家長不妨帶著孩子從藝文場館展開美學之旅，並進一步將美感探索融入生活中。

【完整內容請見《台北畫刊》3、4月號673期】。