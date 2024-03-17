生態探索 發現城市自然野趣

【文Edith・攝影 黃一峯、蕭啟仁】

台北市的淺山地區孕育了豐富生態，而城市裡的公園、社區及校園，同樣是許多生物的棲地，適合作為親子探索自然的場域。溫暖的春日正適合到戶外踏青，不妨追隨台北兒童月的探索精神，跟著生態導覽講師黃一峯來場自然觀察之旅。

留心生活愛上自然

從小在台北市長大的黃一峯，回想自己愛上大自然的契機，正是從觀察日常生活環境開始。小時候母親總是陪著他四處觀察動植物，雖然無法直接回答他在觀察過程中遇到的問題，但母親總是願意陪他一起尋找答案。這段成長經歷讓他體認到，在孩子接觸自然的過程中，家長的陪伴與引導至關重要。

他建議家長在帶領孩子探索周遭生態環境時，不妨請孩子在公園草地上尋找種子或羽毛等動植物留下的痕跡，再與孩子一起靜心觀察，這些看似微不足道的舉動，都可能開啟孩子對大自然的喜愛之情。

「許多家長擔心自己缺乏專業背景，無法帶孩子辨識動物，其實在觀察自然生態時，牠們的名字是最不重要的。」黃一峯鼓勵有心帶孩子探索自然的家長，可引導孩子打開五感觀察及記錄，例如傾聽蟲唧鳥鳴、搓揉葉子嗅聞氣味，再透過關鍵特徵查找相關資訊。黃一峯表示在公園看見鳳頭蒼鷹時，即使當下不認識牠們，也能透過「黃色的眼睛」、「白色蓬鬆的腹羽」等特徵，借助網路或書籍探尋牠的身分。

至於觀察重點，他建議可從動物的食物來源、花紋形態、棲息環境、行為、育雛過程及其發出的鳴聲著手。掌握基本的觀察重點後，每日行經的行道樹及公園綠地將不再只是一道風景，而是充滿熱鬧生機的生物棲地。「當生態觀察變成一種生活習慣後，會發現周遭環境變得非常有趣。」黃一峯說道。

走入市區生態寶庫

大安森林公園不只是台北人運動及休憩的好去處，在黃一峯眼中，這裡更是座蘊藏著無窮驚喜的自然寶庫，是親子觀察生態的絕佳地點。他表示常在城市出沒的鳥類，幾乎都可在大安森林公園見到。春天在開花的木棉及豐繁的榕果間，常可發現正在覓食的綠繡眼及紅嘴黑鵯等小型鳥類，尤其春季正是鳥類的繁殖季，除了可見五色鳥在樹洞築巢，也可在生態池邊近距離親睹夜鷺及黃頭鷺，觀察牠們的求偶及繁殖行為。此外，偶爾還能與猛禽鳳頭蒼鷹不期而遇，春夏繁殖季期間，有機會看見牠們展翅照顧一窩幼鳥、甚至是捕食松鼠的畫面。

大安森林公園裡的鳳頭蒼鷹（左）正準備獵食松鼠（右）。 （攝影／蕭啟仁）

黃一峯補充，松鼠是城市裡最容易遇見的動物，家長不妨引導孩子尋找松鼠在樹上築造的球形窩巢，藉此認識牠們的生活習性，同時也能藉機教育孩子，野生動物的食物取自大自然，如松鼠以果實和種子為食，所以切勿餵食牠們，以免改變牠們的食性。

在台北植物園有機會觀察到領角鴞。 （攝影／黃一峯）

同樣位於市區的富陽自然生態公園，則是黃一峯心中另一處自然寶庫。園區孕育的蛙類、領角鴞、大赤鼯鼠及白鼻心都喜歡在夜間活動，使此處成為夜間觀察的最佳地點。黃一峯分享，除了冬季至初春可觀察到台北樹蛙，平日走在步道上還能遇見拉都希氏赤蛙及面天樹蛙等蛙類，家長來此不妨引導孩子聆聽蛙鳴，循聲便能在水池或姑婆芋葉間發現牠們的蹤影。此外春天枝椏萌發新葉，也時常吸引愛吃嫩葉的大赤鼯鼠或白鼻心現身，此時正是帶孩子觀察這些晝伏夜出動物的最佳時機。

黃一峯表示，其實台北市區各處都有觀察生態的機會，例如台北植物園有育雛的領角鴞，走進台灣大學校園也有機會看見正在獵食的松雀鷹，甚至在住家附近的公園，也看得到採蜜的蜜蜂及蝴蝶，無處不是孩子觀察自然生態的地點。

在富陽自然生態公園有機會看到晝伏夜出的大赤鼯鼠。 （攝影／黃一峯）

在富陽自然生態公園有機會看到晝伏夜出的（下）。 （攝影／黃一峯）

看見森林螢光飛舞

春夏之交正是適合觀察螢火蟲的時節，在大安森林公園、富陽自然生態公園及大溝溪親水步道等地，都有機會看見螢火蟲的蹤影。黃一峯分享，有次在富陽自然生態公園帶領夜間親子活動，當時所有人席地而坐並關掉燈源，「隨著眼睛逐漸適應黑暗，才發現林間閃爍無數螢火蟲的微光，當下覺得非常感動。」

黃一峯認為，親子賞螢時可先讓孩子了解螢火蟲幼蟲以蝸牛為食，並請孩子去尋找螢火蟲的食物來源，進而引導他們觀察螢火蟲的生活環境。談到賞螢的注意事項，黃一峯認為安全最重要，因此他建議民眾白天先到賞螢地點勘查，夜晚行走時，記得以亮度足夠的手電筒照明，一來保護自身安全，二來避免踩到路上的小生物。

無論賞鳥、賞螢或觀察隨春光甦醒的生物，台北處處皆可成為親子生態教育的教室。趁著春日萬物復甦，家長不妨以住家附近的公園綠地為起點，引領孩子對棲居城市的生物投注更多關心與好奇，展開一場自然探索之旅。

【完整內容請見《台北畫刊》3、4月號673期】。