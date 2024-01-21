孵化城市夢想的大巨蛋 龍年來看台北新地標

【文∕陳利真、李馥萱 圖∕李智為】

全台棒球迷期盼了32年的台北大巨蛋，終於在2023年12月3日隨著亞洲棒球錦標賽的開幕，於眾人眼前正式亮相。這座媲美美國大聯盟規格的球場，將成為台北市、甚至是台灣的嶄新地標。新春之際，讓台北市體育局局長王泓翔為大家介紹這座台北新場館。

專業規畫與貼心設計

台灣的棒球實力在國際上備受肯定，棒球更是台灣的全民運動，王泓翔表示，台北大巨蛋的紅土遠從美國空運來台、採用日本美津濃的草皮，各項針對棒球賽事的專業硬體規畫，完全比照美國大聯盟的球場規格，目的就是想讓台灣球員在訓練時，即能熟悉國際球場環境，取得更好的佳績。王泓翔也說明，台北大巨蛋雖然主要規畫為棒球場，但在設計場地的同時，也有規畫可作為網球以及5人制足球比賽的場地。

而穹頂的設計更是台北大巨蛋建築最大的特色亮點，王泓翔指出，比起美國、日本等國的巨蛋，台北大巨蛋有相對更高的穹頂，讓整座球場的空間感更好、視野更開闊。日前亞錦賽事在大巨蛋登場，各國球員陸續在此大展身手，賽後都紛紛讚賞場地的舒適性與專業性。「就連前來開球的王貞治先生也誇獎，台北大巨蛋感覺比東京巨蛋更好、更舒適。」曾在美國看過美國大聯盟比賽的王泓翔表示，看見台北市終於擁有一個不遜於國外的運動場地，心中格外感動，並認為這座球場值得所有台北人為它感到驕傲。

台北大巨蛋觀眾席也有許多貼心設計，王泓翔表示，即使是身材高大的成年人坐在觀眾席，雙腿跟前椅間仍有足夠的空間。另外符合人體工學的椅背設計，以及設置在前方椅背、方便拿取且較不易不慎打翻飲料的杯架等，都經過許多細心的考量。

大巨蛋場內座椅依照人體工學設計，以便觀眾可以舒適的久坐觀賽。

國際交流與城市宣傳

隨著台北大巨蛋落成，台北市將有更多機會參與國際賽事與交流活動。王泓翔表示，未來會爭取更多國際一級或二級賽事來台北舉辦，讓台灣選手有更多機會在熟悉的場地上比賽，同時藉此提高台北市的國際能見度。

王泓翔也預告令球迷振奮的消息，那就是今年3月讀賣巨人將來台與中華職棒進行建軍90週年交流邀請賽，指定場地正是台北大巨蛋。「這只是一個開始，隨著未來更多國際職業棒球交流賽的加持，台北市成為重要的國際運動交流城市指日可待。」

王泓翔補充，大巨蛋除了作為國際性比賽場地，更會投入培育台灣基層棒球人才。例如提供獎勵金給鄰近國、高中的基層棒球隊，或是提供大巨蛋公益檔期舉辦學生棒球比賽，讓球員們從小就有機會在國際標準球場上比賽。王泓翔相信，這對於棒球的推廣有所助益。

台北市體育局局長王泓翔認為台北大巨蛋值得大家前來體驗、欣賞比賽。

串聯商圈的城市地標

台北大巨蛋所在位置恰好串聯起信義商圈與東區商圈，將這兩個商圈的文化、商業、體育產業緊密的連結在一起。周邊涵蓋松山文創園區，以及已部分開放的國家鐵道博物館籌備處——松山機廠、台灣當代文化實驗場等文化場域。王泓翔表示，未來除了體育賽事，台北大巨蛋也有望成為文化藝術活動的重要場所，舉辦國際性演唱會、表演藝術、大型會展等，帶動更多元的觀光發展。

對熱愛棒球的人而言，台北大巨蛋從無到有就像是一場美夢成真的過程，王泓翔邀請大家新春來台北旅遊時，可以特別來台北大巨蛋這座新地標打卡，見證歷史性的一刻。