基北北桃山海遊 眺山遊海一探祕境

【文 黃思齊・圖 新北市觀光旅遊局】

春暖花開之際，不妨走向戶外，來趟沉浸式自然之旅。台北市與基隆市、新北市、桃園市政府合作推出跨縣市遊山玩水路線，景點包含特色山徑、老街及歷史古道等，無論是戶外派或喜愛人文歷史者，都能獲得滿足。

「跨岳計畫╳好市成雙」的遊程景點橫跨四縣市，囊括的景點十分多元。「跨岳計畫」含多條登山路線，「好市城雙」遊程則包含遊逛老街、泡溫泉等，盡享冬季浪漫。

有吃又有玩 金包里古道

擎天崗的連綿草原、放牧牛隻，是陽明山國家公園中很受歡迎的景點。若自擎天崗出發，走訪「金包里古道」（魚路古道），還能見到古人住處遺跡及沿途林蔭遮天的景致。遊客沿途可遊逛「金山老街」，在此大啖鴨肉與芋圓，並順遊「中山溫泉公園」，一邊觀賞園內盛開的山櫻花、一邊享受足湯，為美好的春天揭開序幕。喜愛壯麗景觀的民眾，可至位於金山岬上的「獅頭山公園」觀賞金山海岸三大奇景：燭台雙嶼、磺港漁火及水尾泛月，為旅程畫下完美句點。

金包里古道 https://newtaipei.travel/zh-tw/column/808

從陽明山擎天崗健行至魚路古道，沿途可欣賞草原、山林及瀑布等自然景觀。

擁抱山林綠意 鶯歌百年榕樹

喜愛親近山林的人，不妨參考串聯樹林、石碇、平溪等多個地區的「微笑山線」登山步道，還可朝聖位於新北鶯歌、樹林及桃園龜山三區之界的「鶯歌百年大榕樹」。

自桃園福源山步道出發，沿途可觀賞杜鵑、鳳仙、波斯菊等數十種花卉盛開的美景。抵達鶯歌石步道後，除了可遠眺鳶山大鐘，沿途還可欣賞石壁上的岩洞，岩石洞內還有佛像，非常特別。接著再朝鶯歌區方向前行，便能看見有350年歷史的百年大榕樹，此為台灣僅存的榕樹神木之一。抵達鶯歌區後，還能順遊人氣藝文景點⸺新北市美術館，這座銀白的建築坐落在鶯歌與大漢溪的匯流處，外觀以蘆葦意象打造，與三鶯河岸相呼應，展現出城市與自然融合的美好願景。

微笑山線 https://newtaipei.travel/smile-trails

新北市美術館內的藝術裝置《坯》高達15公尺，遊客可由旋轉樓梯登頂。

體驗追古溯今 淡蘭古道

喜愛歷史人文的朋友，不妨造訪有昔日「文化路徑」之稱的「淡蘭古道」。淡蘭古道曾為先民往返淡水廳、噶瑪蘭廳兩地的交通要道，全程分成北路、中路與南路。位於中路的暖東峽谷，因東勢坑溪流過，有不少極具特色的天然景觀。沿著峭壁旁的峽谷步道而行，可欣賞其獨特的地形及豐富多樣的自然生態景觀，此處也有瀑布及觀景涼亭，旅人可在此稍作歇息。還可遊訪「新平溪煤礦博物館」，館內設置依實際比例建造的開採礦坑，以及台灣第一部電氣化運煤火車「新平溪煤礦獨眼小火車」等，引領遊客認識平溪煤礦場的開採歷史。

淡蘭古道 https://newtaipei.travel/zh-tw/column/810

走訪暖東峽谷，可欣賞獨特的峭壁及溪流景觀。

寓教於樂 海岸線超好玩

想用五感體驗「海味」，不可錯過串聯北海岸各大知名景點的「青春山海線」遊程。景觀派可造訪基隆市潮境公園，遠眺基隆山夕陽美景、九份嵐山燈火等。海鮮饕客必造訪龜吼漁港的漁市集，不僅可買到現地捕獲的海產，還能至一旁的餐廳請店家協助料理，大啖最新鮮的好滋味。

除了大啖海鮮，喜歡體驗活動的民眾，也可跨域至桃園海岸線，如造訪

生態景觀豐富的許厝港溼地，並觀賞美麗的夕陽。在觀音濱海遊憩區還可

近距離觀賞小螃蟹等自然生態，讓遊程更添寓教於樂價值。

青春基北北桃 https://newtaipei.travel/zh-tw/column/797