春遊踏青百花齊放 浪漫台北覓芳蹤

【文 楊均喜・攝影 彭仁義・圖 台北市工務局】

時序來到初春之際，不妨來趟賞花行。台北一年四季都有不同花卉可賞。無論是想至戶外踏青、漫步公園，或是參觀室內展覽，都能覓得當季芳蹤。

台北茶花展

盡雍容之姿

茶花給人高雅、名貴的形象，是許多愛花人的心頭好。台北花卉試驗中心舉辦「台北茶花展」，不僅開放園區的茶花種植區域供民眾參觀，也邀請全台的茶花職人展出其盆景，園區內還有「茶花隧道」，盛開時會形成一片粉紅花海，宛如童話故事般的夢幻場景，喜愛茶花的你千萬別錯過。

今年「台北茶花展」展出近60個品種的茶花。

古亭河濱公園

徜徉千坪花海伴野餐

台北市河濱公園幅員廣闊，不僅是民眾平日運動的好去處，隨著四季輪轉，還有「四大河濱花海」佳景。每年1 至2 月在古亭河濱公園、6 至8 月在河雙21河濱公園、10月至11月中旬在大佳河濱公園、11至12月在延平河濱公園都能觀賞到壯麗的花海景觀。台北市工務局表示，為了迎接2024年首波花季，今年民眾來到古亭河濱公園除了可觀賞到熟悉的矮牽牛、粉萼鼠尾草，還能欣賞白色、粉色的大波斯菊及黃波斯菊等。

工務局也特別增設約155公分高的船型觀景台，提供民眾眺望花海及拍照打卡。花海區除了設有野餐桌椅、帳篷，讓遊客感受「花田野餐」情境，還設置了數十個大小球燈，夜間點燈後，可欣賞到花叢燈海，別有一番雅趣。

古亭河濱花海幅員遼闊，民眾可在此賞花。

三層崎公園花海

大地畫布如詩如畫

繽紛花卉隨山坡地勢起伏，縱橫交織成大地花毯，引人陶醉。今年北投社三層崎公園花海將以紫色薰衣草為首，搭配種植銀葉菊、一串紅、孔雀草、四季秋海棠、五彩石竹等紅黃白色系花種，構成繽紛的帶狀花海。此外更增加貴氣十足的大理花，替春節增添喜氣。

在平緩好走的賞花步道旁，也增設許多適合拍照的裝置藝術，如轉運摩天輪，以及全新打造的保育類動物⸺大冠鷲造型花田，令人期待。

北投社三層崎公園花海景觀壯麗。

內溝溪櫻花步道

粉色櫻花捎來春意

說到春天賞花，許多人都會想到櫻花，台北市的「內溝溪櫻花步道」更是代表性賞花景點之一。沿著步道前行，仰頭便能觀賞到兩側盛開的寒櫻、八重櫻、昭和櫻等，非常浪漫。活動期間，每日傍晚5時30分還有夜櫻點燈活動，民眾來此可觀賞到燈光藝術與浪漫花影交錯的景觀。今年還將增加300株麒麟菊等紫色系草花、以及以蕨類植物妝點的龍年裝置藝術，民眾不妨來此走春賞花，討個吉祥寓意。

內溝溪櫻花步道舉辦的夜櫻點燈活動，氛圍浪漫。

內湖碧山巖石階步道

穿越櫻粉色隧道

想體驗漫步石階、粉色櫻花瓣飛舞在身旁的浪漫情境嗎？內湖圓覺寺旁的碧山巖石階步道坡度平緩，每年初春之際，步道兩側有吉野櫻、杜鵑等花卉陸續盛開，吸引不少遊客特意前往賞花。此外還可至內湖草莓農園採草莓，並順遊周邊的白石湖吊橋、龍船岩步道，讓遊程更加充實有趣。

碧山巖石階步道兩側櫻花盛開，形成浪漫的櫻花隧道。

樟樹步道花海

金黃翠綠的田園風光

每逢2月魯冰花季，會有不少民眾前往距纜車貓空站不遠的樟樹步道賞花。步道全長1.1公里，入口處古樸優美，整條路線平緩好走，為老少咸宜的親山步道。今年魯冰花海不只分布

在明鏡池與晃腳亭旁的梯田周邊，明鏡池上方梯田還擴增了將近一倍的種植範圍，金黃色的魯冰花海隨風搖曳，讓朝氣及暖意充滿整個年節。

步道周邊店家也祭出走春套餐與手作DIY活動，讓民眾賞花之餘，還能觀賞周邊如相思炭窯、豬舍、牛車、埤塘、穀倉、土角厝、菜園等充滿懷舊古意的元素，感受早期農業社會的簡樸生活意象，帶來不一樣的走春氛圍。

樟樹步道上的魯冰花盛開。

陽明山花季

萬花齊放尋芳蹤

素有「台北後花園」之稱的陽明山，一年四季都有不同風貌，最為人津津樂道的莫過於滿山春櫻與杜鵑花相繼綻放的陽明山花季，是全台最具代表性的賞花慶典活動之一。

每年春季，陽明山的花鐘廣場與遊客服務中心周邊的寒櫻、山櫻花、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻等二千餘株櫻花盛開的景觀十分壯麗，吸引眾多遊客前往賞花。今年更增設紫藤花架區的夜間花海隧道，為遊客增添夜間賞花樂趣。

花季期間也舉辦多項藝文活動，例如3月2日櫻花盃街舞比賽、3月8日至10日於文化大學與美軍眷村社區的小型踩街活動、3 月14日白色情人節點燈活動等，讓民眾在賞花之餘，還

能參與各式活動，感受在地人文風采。

陽明山花鐘是陽明山的熱門賞花景點。

士林官邸鬱金香展

歐式風情賞花趣

想觀賞外型可愛、色彩繽紛的鬱金香，不必遠走荷蘭、法國、日本，在士林官邸公園就能看到。2月登場的「士林官邸鬱金香展」展示超過14萬株20種來自荷蘭及日本的鬱金香，搭配龍年元宵佳節，以「香鬱祈福」為主題，以繽紛的鬱金香花海演繹各國的祈福儀式。此外展覽結合場域周邊的士林商圈、天母商圈等合作店家，提供活動限定優惠，讓遊程更豐富有趣。

今年「士林官邸鬱金香展」展示超過14 萬株鬱金香。

Info

2024台北茶花展

即日起～1/14 （四）

台北市士林區仰德大道四段175巷32號

古亭河濱公園花海

即日起～2/29 （四）

台北市中正區永福橋至中正橋間

2024樂活夜櫻季

1/26 （五）～2/29 （四）

台北市內湖區康樂街61巷

三層崎公園花海

2/1 （四）～3/31 （日）

台北市北投區秀山路45號

內湖碧山巖石階步道

台北市內湖區碧山路39號

樟樹步道花海

2/3 （六）～2/18 （日）

台北市文山區樟樹步道

2024陽明山花季

2/7 （三）～3/17 （日）

花季期間仰德大道將延長假日交通管制時段，建議賞花民眾搭乘花季公車上山。

2024士林官邸鬱金香展

2/22 （四）～3/3 （日）

08:00～18:00

台北市台北市士林區福林路60號

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