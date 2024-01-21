城西輕旅行 從早到晚都精彩

【文 韋森・攝影 賴智揚、林芳儀・圖 台北天后宮】

保有紅磚街屋、傳統寺廟的城西，為台北新舊文化交會地。「2024台北燈節」展區範圍即包含捷運西門站、北門站及中華路一段；此外艋舺龍山寺、臺灣省城隍廟及台北天后宮等宮廟也將響應燈節，舉辦祈福活動及系列花燈。不妨在賞燈時來趟一日輕旅，體驗城西日夜不同的景致。

體驗經典浪漫⸺

蜂大咖啡

走逛西門，就像進行一場時光旅行，這裡不僅是用年輕活力妝點的時髦街區，也保有富歷史韻味的懷舊老鋪。走過60 個年頭的「蜂大咖啡」，店門口整齊擺放著一個個透明玻璃罐，盛裝著合桃酥、雞仔餅、綠豆糕等各式糕餅類，每一樣都是經典滋味。來此不妨點一份熱賣多年的經典早餐組合，現點現做的火腿蛋、吐司、咖啡，盛裝在印有摩卡壺、虹吸壺等咖啡機圖案的杯盤上，別有一番風味。

蜂大咖啡販售的合桃酥、雞仔餅等點心，是店內的人氣品項。

感受宗教文化之美⸺

台北天后宮

位於蜂大咖啡斜對面的「台北天后宮」，素有「西門町媽祖廟」之稱，廟宇屋簷由陶瓷瓦片拼組而成，頗具東方建築特色。台北天后宮現址前身為日本時期的「弘法寺」，當時供奉的「弘法大師」，至今仍供奉在廟內，此外供奉的主神還有儒教的關聖帝君、道教的玉皇大帝等，可說是跨越國籍、教義，體現民間信仰的包容性。今年台北天后宮為響應台北燈節，將分別於正門壁牆、2樓及3樓展出節慶燈飾及燈組，為璀璨的燈節再添亮點。

台北天后宮將響應「2024台北燈節」展出節慶燈飾。 （圖／台北天后宮）

街頭文化正盛⸺

美國街

轉進昆明街巷內，望向牆面、店家鐵捲門等處，可看到塗鴉作品、創意海報及自製文字標語貼紙，此外也有許多個性潮流服飾、滑板品牌門市進駐於此，狂放不羈的街頭風格，讓這裡有「美國街」別稱。此處除了聚集塗鴉及滑板等街頭文化愛好者，也吸引不少遊客、攝影師前來拍照，各種創意火花在此激盪。

西門町美國街的塗鴉密度高，適合拍照取景。

一睹宗教藝術風采⸺

臺灣省城隍廟

朝武昌街一段方向前行，可抵達「臺灣省城隍廟」。廟宇外觀可看見北方殿宇形式的建築，屋脊上有著雙龍搶珠、八仙彩吉祥的雕塑裝飾。走進廟內，正殿正門外牆龍柱上的剪黏雕塑、彩繪、正殿中門前的泥塑獅等，都是值得一看的藝術作品。今年廟方也會響應台北燈節展出特色燈飾，為城隍廟點亮不同的節慶氛圍。

今年響應台北燈節的寺廟中，還有位於萬華區的艋舺龍山寺，賞燈之餘也不妨順遊旁邊的剝皮寮歷史街區。建築結合拱型騎樓、牌樓厝立面裝飾等，饒富清代街型與建築元素，讓時光彷若凝結，延續百餘年前韻味，成為遊客熱門的拍照取景地。東側的「台北市鄉土教育中心」規畫在地文化主題展覽及教育體驗活動，適合親子一同造訪。

剝皮寮歷史街區規畫室內展間，舉辦在地歷史人文主題展覽。

夜食萬華⸺

華西街夜市、艋舺夜市

賞燈結束後，可至鄰近的「華西街觀光夜市」品嘗各式山產、海鮮、野味等料理。若想來點分量精巧的小吃，也可選擇獲米其林必比登推薦的小王煮瓜、昶鴻麵點、源芳刈包。還可順遊歷史悠久的美食商圈「艋舺夜市」，各式傳統古早味小吃、老字號攤商，像是阿華蔥抓餅、古早味糖葫蘆、阿珍滷雞腳、東港旗魚串等美食，讓人每種都想來一口。講究節日儀式感的朋友，不妨至開業於1943年的「三六食粑」，應景地點碗「紅豆綜合圓」，或是品嘗香甜軟糯的「蜜燒麻糬」，作為賞燈之旅的句點。

榮獲米其林必比登推薦的「小王煮瓜」，滷肉飯是招牌品項。

「三六食粑」的「紅豆綜合圓」一次可品嘗到芋圓、地瓜圓及紅白湯圓。

台北燈節將在城西登場，賞燈之餘不妨順遊周邊景點，感受台北多元風貌的魅力。