台北燈節巡禮 龍躍光城慶元宵

【文 Edith・攝影 李智為・圖 台北市觀光傳播局】

元宵夜與親友同遊台北燈節，穿街走巷瀏覽光影燦爛、造型有趣的花燈，是許多台北人共同的美好記憶。「2024台北燈節」因應生肖龍年到來，以「龍躍光城」為主題，在熱鬧的西區上演光影慶典，龍型主燈伴隨光彩耀眼的聲光科技，將帶給民眾一場難忘的視覺盛宴。

循光而行的賞燈攻略

台北市觀光傳播局局長王秋冬表示，今年燈節主題「龍躍光城」意涵為祥龍飛躍台北城，捎來光彩，而「躍」與「悅」同音，也象徵祥龍將為城市點亮希望之光，讓每個人懷著喜悅的心，共同迎接新的一年。

台北市觀光傳播局局長王秋冬歡迎旅客前來參與台北燈節。 （攝影／李智為）

今年台北燈節於台北西區一帶舉辦，有「西門」、「中華路」及「北門」三大展區，以街區策展的方式規畫，整合燈節展區、城市街道及在地商圈，讓民眾更容易親近展區及燈飾。展區作品來自眾多優秀藝術家，包括燈光照明藝術家劉治良、傳統紙雕師李信慧與杜清祥、書法藝術家杜忠誥、紋身藝術家大毛、日本藝術家小松美羽，以及台灣多元藝術空間青年發展聯合會、台灣花燈國際發展協會等不同領域的藝術家及創作者跨界合作，賦予台北燈節豐富的文化內涵。

談及今年台北燈節不可錯過的作品，策展人劉治良表示，位於「西門展區」的主燈「城現光龍」，以金屬材質打造成金色祥龍造型，伴隨絢爛的聲光科技，在夜空中光彩奪目，是本次燈節必看亮點。

「中華路展區」則匯聚西門町在地青年團體創作的燈飾作品及16個台北市國際友好城市帶來的燈組，此外還有台北市中山堂一帶的競賽燈區，民眾來此能欣賞各種創意獨具的傳統花燈。王秋冬補充，在台北燈節不僅能看到傳統花燈、創意燈飾，也能看到呈現不同國家風情的燈飾。

「北門展區」最大亮點則是光雕互動體驗，民眾參觀時可在現場以手機掃描QR Code進入台北燈節互動網站，上傳珍貴的留影畫面，照片將轉化為北門牆上的繽紛光雕；或者在互動網站繪製天燈，彩繪自己的夢想及祝福，讓承載希望的天燈化為3D影像在北門牆上冉冉飛升。還有巡遊燈組「九小龍」每晚都會在西門町穿梭，九種不同造型的小龍將沿街綻放光彩，為人們帶來喜悅。

值得一提的是，今年台北燈節特別邀請日本藝術家小松美羽來台參展。小松美羽的作品以神獸形象及富含靈性意涵為特色，燈節期間將展出與「龍」相關的創作，民眾可走進此件沉浸式燈組的聲色光影中，近距離接觸小松美羽創造的神獸世界。

此外王秋冬補充，2024台北燈節在2月17日活動正式開展前，於2月2日至16日即率先點亮光環境及部分燈組，民眾在春節期間就可前來賞燈及走春。

日本藝術家小松美羽的畫作《世人皆可成龍》將製作成燈飾，讓民眾近距離欣賞。

豐富有趣的元宵活動

除了欣賞各式花燈，今年燈節也規畫多場精彩主題活動，要讓民眾留下難忘的年節體驗。王秋冬分享，2月2日至29日期間，民眾可參加「與龍相遇在西門」活動，只要在各燈區拍照打卡並上傳「台北旅遊網」粉絲專頁，就有機會抽電影票和住宿券。此外，2月18日至29日期間，民眾還可追尋在展區出沒的「九小龍」身影，拍照打卡上傳就有機會抽中限量好禮，為龍年開春贏得好彩頭。

元宵節應景活動如猜燈謎、吃元宵，也是民眾不可錯過的活動。2月17日至3 月2日期間每個週末，民眾只要到展區服務台參加「全民猜燈謎」遊戲，就能參加機票抽獎。2月24日元宵節當日，也邀請名廚至台北市中山堂廣場示範利用台北特有的木柵鐵觀音製作創意元宵料理，歡迎民眾到場試吃，還有機會領取限量元宵，回家與家人共享。

此生必遊的城市節慶

元宵節賞花燈是項歷史悠久的民俗活動，西區特有傳統與現代並存的城市氛圍，正可與此民俗慶典相互呼應。「而融合傳統文化、現代城市風貌和前衛科技特質的台北燈節，更強化了台北西區新舊交融、文化底蘊豐富的印象，」王秋冬表示。

此外，台北燈節打破過往單一定點展示燈飾的框架，將燈節的展區場域與城市街道、商圈及在地特色整合，讓民眾更容易親近展區與燈飾，並順遊周邊商圈及景點，更藉由帶狀的活動規畫，引領旅客留宿台北。為了增加民眾對台北燈節的記憶點，使其成為更具競爭力的國際觀光活動，王秋冬期盼，未來能藉由定時、定點舉辦，逐步建立台北燈節的品牌形象，將台北燈節打造成亞洲最具代表性的城市型元宵節慶活動。

台北燈節將展演北門光雕，閃耀西區夜晚。 （資料照）

多元精彩的台北風情

王秋冬說明，台北燈節選擇在西區舉辦，除了看中西區傳統與現代兼容並蓄的特質，也考慮到西門町是各國旅客來台最喜愛的景點之一，加上鄰近高鐵、台鐵、機場捷運與台北捷運等交通樞紐，更方便國內外旅客造訪燈節後，順遊台北各個景點。

王秋冬推薦民眾賞燈之前，白天不妨先走訪艋舺龍山寺及周邊的歷史街區，探索台北的發展痕跡，或是前往大稻埕走逛迪化街，欣賞街屋建築之美。傍晚時可回到西門町一帶，參觀台北天后宮及臺灣省城隍廟，一探常民信仰文化及宮廟建築藝術特色，再沿著西門街區、中華路及北門欣賞燈飾作品。

與親友同遊台北燈節是許多人共同的記憶。 （資料照）

若是安排一天以上的行程，王秋冬則推薦，旅客除了在台北西區欣賞燈節及探索歷史，也可往東走訪東區及信義商圈，享受購物樂趣；往南可至台北自來水園區欣賞百年古蹟，或到貓空地區搭纜車上山體驗精彩的茶山文化；往北則可到北投泡湯或走進陽明山國家公園，來場台北大縱走健行，冬春之際正是賞櫻的好時節。無論白天或夜晚、都會或山林，台北豐富多元的魅力，唯有親自前來探索才能體會。

自1997年舉辦至今的台北燈節，早已是台北人心中無可取代、新春必遊的節慶展會，帶給不同世代民眾深刻美好的回憶。新春期間不妨與家人朋友一同前來，體驗傳統元宵燈節的熱鬧祈福氛圍，同時也在充滿潮流文化與歷史風情的街道，探索台北西區獨有的風貌。

臺灣省城隍廟也將響應燈節妝點燈飾。

2024台北燈節

時間：

2/2（五）～2/16（五）點亮光環境

2/17（六）～3/3（日）全區展演

地點：西門、中華路一段、北門

「與龍相遇在西門」拍照打卡

時間：2/2（五）～2/29（四）

地點：全展區

全民猜燈謎

時間：2/17（六）～3/2（六）

每週六、日17:00～22:00

地點：各展區服務台

「追尋九小龍」拍照打卡

時間：2/18（日）～2/29（四）

地點：西門町

名廚創意元宵

時間：2/24（六）13:30～15:00

地點：台北市中山堂廣場

主辦單位保留變更活動的權利，詳細內容以官網公布為準。