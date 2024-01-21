廟宇參拜走春 平安祈福招好運

【文 楊越涵・攝影 李明宜、杭大鵬・圖 財團法人台北市艋舺龍山寺、松山慈祐宮】

台灣有豐富多元的年俗傳統，這些儀式與活動充滿對來年的嚮往與祝福，國立台中教育大學台灣語文學系系主任林茂賢從除夕祭祖時的供品說起，分享招來好運的祕訣。

圍爐守歲祈求好年

民間俗稱為「廿九暝」的除夕，意為「舊歲至此夕而除」，除了祭祖表達孝思，當天中午也要祭拜地基主表示感恩，而祭拜用的祭品與甜點，可是大有學問。林茂賢舉例，想求富足，就準備「飯春花」（插有紙糊春花的米飯），「春」台語與「剩餘」諧音，帶有「年年有餘」之意；想求順心就準備年糕，台語為「甜粿」，具有「呷甜甜過好年」的寓意；想求事業發展，可準備米或豆類製成的糕仔，象徵步步高升。此外想求發財就準備發粿、想討吉利就準備成堆橘子，分別代表錢財滾滾、吉利之事成堆而至。

除夕夜眾人圍爐吃飽喝足後，長輩會發給晚輩「壓年錢」，又稱「壓祟錢」，意指「壓制邪祟」，保佑孩子整年平安。子女們為祈求父母平安長壽則會一同守歲，待子時拜完天公後，便可放鞭炮迎接新年到來。許多人以為，新年放鞭炮的習俗是源自「以爆竹嚇走年獸」的傳說，但林茂賢根據自己長年的研究，指出過年的由來在台灣其實有另一段鮮為人知的故事。

林茂賢分享，神桌上的燭台民間俗稱「燈猴」，相傳燈猴因不滿人們祭祀時沒有感謝祂終年為人照明的功勞，便回天庭告狀，於是玉皇大帝決定在除夕夜將台灣沉入海底作為懲罰。百姓經土地公（另一說為灶君）轉知後，便在二十四日將家中供奉的神明送回天庭，以免眾神遭到連累。

除夕當天傍晚，百姓先準備豐盛牲禮祭祀祖先，再與家人共進最後一頓晚餐。餐後家長將錢財分予家人，一同等待沉海時刻到來，所幸在觀世音菩薩求情下台灣才免於劫難。到了午夜，家家戶戶放鞭炮慶祝，天亮後人們互道「恭喜」慶祝重生，並前往寺廟感謝神明庇佑。初二女兒回娘家，探視父母是否平安，最後待大年初四將家中神明接回。這個故事反映出送神、祭祖、圍爐、壓年錢（壓歲錢）、守歲、初一走春拜拜等習俗，也體現迎接新年宛若重獲新生的喜悅。

歡欣喜慶走春拜年

迎接大年初一，林茂賢暢談另一項招好運的活動⸺行春。這一日又稱為「開正」，也是一年之始首次出門，稱為「走春」，意謂「年年有餘」。前往廟宇拜神走春是傳統年俗，敬神的同時祈求新一年的福氣，廟方也會準備許多活動，滿足信眾祈福求財等需求，如搶頭香、發紅包、送發財金等。

部分廟宇更規畫別具特色的活動，像今年2月9日除夕當晚，行天宮通宵開放供民眾參拜，松山慈祐宮也舉辦除夕夜祈福守歲，大龍峒保安宮有祈福敲鐘、求國運籤慣例，指南宮則有新春賀正典禮等豐富多樣的迎新年儀式。台灣省城隍廟和松山霞海城隍廟也分別會在初一和初五發放紅包及錢母，與民眾分享喜氣。

歷史悠久的大龍峒保安宮是民眾走春的好去處。 杭大鵬

燈海爆竹慶祝元宵

初六開工後，另一重頭戲「元宵」接著熱鬧登場，不少廟宇自除夕起便高掛燈籠照亮夜空。林茂賢指出，過去求子婦女會在燈下穿梭，「鑽燈腳」祈求生男丁，現在則成為民眾賞燈祈福、拍照打卡的景點。尤其關渡宮和艋舺龍山寺，皆以製作精美的花燈聞名，今年艋舺龍山寺活動自除夕開始，關渡宮則自初一開始，便點燈邀請各地民眾前來拜訪，適合春節期間一家同遊。

民眾在年節時期到艋舺龍山寺「鑽燈腳」祈求平安。 財團法人台北市艋舺龍山寺

林茂賢進一步分享，元宵節還有連許多老台北人都可能不知道的「夜弄土地公」活動。這項僅在內湖、士林和社子島等地區舉行的儀式，是指元宵當日特地將土地公請出神龕上轎遶境，當神轎靠近時，沿途店家會點燃鞭炮，炮炸神轎，有祈求「越炸越旺」之意。活動結束後，相傳地上的炮渣是財富的象徵，人們把炮渣掃回去，艋舺龍山寺）收集「財富」的同時，也維持環境整潔。

此外在舉行夜弄土地公的元宵前夕，如內湖土地公廟梘頭福德祠等廟宇還會開放「乞龜」活動，讓民眾能在擲筊後將白米、罐頭、巧克力等各種材料組成的「烏龜」請回家，帶回一整年的平安福氣。待心願達成後，民眾再準備一隻更大的烏龜回來「還龜」，並許下另一個願望，讓自己維持達成目標的動力。

雖然有人說，現在過年年味漸淡，但歡樂的過年氣氛仍是記憶裡最美好的畫面，林茂賢期待大家能透過參與拜神和走春等傳統民俗活動，體驗豐富的台灣文化。