除舊布新花綴好年 時令鮮花妝點空間

【文 Edith・攝影 李智為・圖 Salon Flowers】

無論是為了除舊布新妝點家居，或是過年祭祀神明，一盆鮮豔蓬勃的年花，總能為生活帶來滿滿儀式感。年節前夕，許多人會到花市挑選應景花卉，不妨參考來自日本、在台北開設花店的花藝師嶺貴子分享的年花採買指南及插花技巧，從一盆老派浪漫的鮮花開始，妝點一成不變的日常空間，歡欣迎接美好新年。

寓意吉祥的喜慶年花

農曆年前台北花市及建國假日花市等地，總是湧入滿滿買花人潮。建國假日花市以花卉、觀葉植物及多肉植物的盆栽居多，是許多園藝愛好者流連忘返的植栽市集，年前適合來此挑選喜氣的牡丹、蘭花妝點空間。位於內湖的台北花市則是台灣最大的花卉批發市場，供應各種新鮮切花材料，是喜愛花藝的民眾挑選花材及葉材的地方，每年除夕前台北花市更連續108小時營業，滿足民眾採買年節花卉的需求。

採買過年應景年花，以象徵百事合宜的百合最受台灣家庭歡迎；盛開的蝴蝶蘭象徵幸福與豐盛，也十分受到民眾喜愛；而花色豐富、花形圓潤的菊花，蘊含富貴吉祥意涵，妝點家居或作為年節花禮都很適合。在家中客廳桌面擺放這類花瓣豐盈、色彩鮮豔的年花，能營造濃厚的年味。

台北花市供應多種新鮮花材，是喜愛花藝民眾尋寶的好去處。

呼應年節的時令植物

除了傳統年花，選擇時令植物也能帶來喜慶感。嶺貴子說，色彩明豔豐富的陸蓮花及白頭翁等花卉，同樣能為家居空間帶來喜氣。台灣過年期間的時令葉材，包括冬紅、南天竹及巴西胡椒果等，暖紅色彩十分應景，也都屬於耐放的植物，約可維持一週，即使隨時間慢慢褪去顏色，變成乾燥花仍然優雅好看。此外，她也十分推薦日本新年常用的松類植物，例如五葉松不但形態優美，插於水中還可放置一個月，乾燥後的植株也別有風情。

嶺貴子分享，自己每週都會去台北花市數趟，通常會先找葉材及枝材，尤其冬日清早的花市，常可見攤位擺放櫻花、梅花、冬紅及松類等，適合在年節插作的植物。「相對於一年四季都可栽培的花卉，以山中時令植物做成花藝作品，更富季節性及自然氣息，」嶺貴子說道。

由於台北花市每家店供應的花卉品項、特色及價格不盡相同，嶺貴子建議民眾看到喜歡的花材別急著入手，不妨多逛幾圈再做決定，較能找到符合自己期待的花材。

年節期間，花型圓潤、顏色鮮豔的菊花廣受歡迎。

松類植物能為家居空間營造清新療癒風景。

大型盆花的搭配指南

嶺貴子表示，過年時想在家中擺放大型盆花，創造濃厚的節慶氣氛，只要善用不同色彩與形態的花材，便能創作令人耳目一新的年花盆飾。她指出華人過年喜歡紅色裝飾，因此在插作盆花時可選擇多種紅色花材互相搭配，例如紅色的大理花、陸蓮花、雲南菊、紅櫻桃文心蘭、玫瑰、小蒼蘭、石蒜及冬紅等形態各異的花材，組合搭配成大型盆花，華美喜慶又不失雅致。

除了整盆燦爛紅花，透過不同色彩花卉的相互搭襯，也能形塑出不同的年節氛圍。嶺貴子建議可以亮麗的紅、黃色花卉為基礎，再加入自己喜歡的植物，變化出不同的風格。例如以紅色及橘色的大理花、亮黃色的合歡花等暖色系花卉來搭配，能增添過年的喜慶氣氛。若想嘗試不同於傳統年花的風格，不妨加入淡藍色的翠珠及大飛燕草，創造輕巧柔美的優雅氣息。

除了花材顏色，搭配年花時還需考量植株的形態。嶺貴子說，過年時大家偏愛花面寬大的圓形花材，此時不妨加入不同形狀的季節植物，能營造更優美自然的視覺效果。例如她建議民眾可以先選兩、三種大型圓形花卉，如大理花、陸蓮花，再挑選三角形的花材如大飛燕草、金魚草，以及蓬鬆輕盈的花材如茴香、合歡花及翠珠等，不同形狀的花材穿插交錯，能讓盆花看起來更加自然，也更賞心悅目。

嶺貴子也提醒，從花市買回花材後先清洗及修剪，才能使花材更耐久。她以菊花為例，處理菊花枝莖時，可只保留上方的兩、三片葉子，以免其餘葉片浸泡水中影響水質及分散輸送到花朵的水分，減損花材的耐久度。

迎賓迎新的過年花飾

「無論是整盆紅花或多彩繽紛的花束，都適合放入繪有藍白圖紋或花鳥的陶器，呼應過年熱鬧的氣氛。」嶺貴子補充，若想以簡單的方式營造喜氣，也可只選擇一種花材，放入繪有繽紛花鳥的陶器，既有韻味，又有節慶意味。

嶺貴子進一步說明，過年時可將大型盆花放在客廳或飯廳桌面，也可在長桌上擺放多個小型瓶器，各插入兩、三種花材，在桌面中央排成一列，同樣能營造出熱鬧喜氣感。她還叮嚀，年花須避免放在開暖氣的空間，否則易加速花卉凋萎變形，若擺放在門口、玄關等涼爽通風處，則能維持得更久些，還可作為年節期間客人到訪的迎賓花飾。

以精心搭配的新年花飾營造節慶氛圍，能讓尋常空間有如畫卷般多彩，也是為居家環境除舊布新的方式。今年不妨親手插作一盆年花，迎來更美好的一年。