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榮濱商圈星級旬鮮 發掘澎湃山珍海味

聯合新聞網／ 臺北畫刊
以生鮮食材聞名的榮濱商圈，是年前尋找年菜食材的好去處。
以生鮮食材聞名的榮濱商圈，是年前尋找年菜食材的好去處。

【文 Edith・攝影 林煒凱・圖 台北市商業處】

主打生鮮蔬菜及漁獲的榮濱商圈，以供應市面少有的生鮮品項為特色，成為許多高級飯店、米其林星級餐廳及無菜單料理店主廚挖掘食材的寶庫，而有「星級廚房」的美譽。年前此處也規畫成「榮濱商圈年貨大街」，不少民眾會在小年夜及除夕當天來此採買魚鮮、肉品及蔬菜，不妨參考「台北市榮濱商店街觀光協會」分享的採買指南，蒐羅各種澎湃鮮味。

年前大量採買人潮湧入榮濱商圈年貨大街。 台北市商業處
年前大量採買人潮湧入榮濱商圈年貨大街。 台北市商業處

直送市場的各地水產

除夕餐桌少不了象徵年年有餘的鮮魚，民眾若想在年前採買豐美魚鮮，推薦從第二果菜批發市場外圍的水產攤商集中地開始尋寶。一批批外觀鮮亮豐腴的魚隻及成箱兜售的鮮活水產在街邊展售，吸引往來顧客駐足挑選。「淑惠基隆本港海產」攤位檯面陳列的現撈鮮魚，都是來自台灣海港的時令魚種。店家分享，一年一度的年夜飯菜色首重豐盛氣派，因此年前都會供應「加大版」魚貨，其中又以表達「昌盛」寓意的時令魚產大白鯧最受歡迎，此外店家也推薦大黃魚、大透抽等，能讓年節餐桌更顯豐盛的海鮮。

同樣供應各類漁獲的「一六九海鮮」則推薦外觀紅色討喜的赤鯮、七星斑，無論清蒸、鐵板火烤或切片涮火鍋都很適合。以生魚片當作年菜也是不錯的選擇，除了至日本海鮮百貨「上引水產」採買，也可到街邊名店「上乘海鮮」預訂生魚片拼盤，過年前店家會推出豐盛的綜合生魚片，滿滿一盤鮭魚、鮪魚、旗魚、海鱺及紅魽，嘗得到鮮甜海味。

除夕在家圍爐吃火鍋，不妨加入蝦、蟹、貝類增添湯頭鮮味。專營野生海鮮批發的「海園水產」，除了一年四季供應的沙公、沙母和明蝦，過年前還能來此採買鱈場蟹及松葉蟹等食材，將一般火鍋升級成星級圍爐盛宴。若想採買肥美鮮蚵及新鮮貝類則可走一趟「濱江鮮蚵」，年節前夕店家販售的生食等級日本干貝廣受歡迎，無論是以乾煎方式簡單料理，或是加入佛跳牆、海鮮羹湯、圍爐火鍋，都是一流美味。

美味平實的鍋料熟食

若想讓除夕圍爐火鍋更豐盛，可到「海發魚丸」挑選各式火鍋料及熟食，如基隆蛋腸、員山旗魚丸及福州丸等都能在此買到。另一家「朴子魚丸」也是在地人推薦的店家，以真材實料做成的手工旗魚丸，嘗得到旗魚漿的鮮甜滋味，是顧客口耳相傳的好味道。

位於龍江路394巷的熟食老店「兌味」，以自家調配醬汁製作紅燒肉及排骨酥，味道鹹香入味，肉質鬆軟鮮美，可直接作為年菜料理。年節前夕，店家也推出料多實在的佛跳牆料理包，內含筍絲、獅子頭及魚皮等平實好料，讓顧客在家輕鬆準備年夜飯。

至於茹素的朋友，則推薦到榮濱商圈的素食批發商店「天然素食」及「富華」採買年菜食材。這兩家店供應的素料多達上千種，舉凡火鍋素料、調味料及米麵食品應有盡有。每逢農曆年前，店家販售的「麻油猴頭菇」更是廣受歡迎，無論燉湯或燉飯，都非常美味。

火鍋料及美味熟食能為圍爐火鍋增添風味。
火鍋料及美味熟食能為圍爐火鍋增添風味。

民眾在榮濱商圈街邊魚攤採買生鮮食材。
民眾在榮濱商圈街邊魚攤採買生鮮食材。

精心挑選的優質肉品

雞肉料理是除夕餐桌上的必備菜色，過年祭拜也會用全雞當供品，若想採買新鮮的全雞或分切好的雞肉部位，不妨到「濱江雞肉雞媽媽商行」逛逛。店內供應的雞肉皆是活體重達9台斤、具備最佳熟成度的公雞，肉質厚實彈韌，嚼起來更香。店家也分享選購生鮮雞腿的祕訣，若肉品色澤較深沉，代表熟成度高、肉質富彈性，適合做成紅燒雞、燉雞或三杯雞等年菜。若肉色偏白，肉質較為軟嫩，則推薦做成油雞或醉雞等料理。

「肉良宜蘭本地黑豬肉」及「明燦豬肉店」販售的黑毛豬，是不少烹飪行家採買的口袋名單。由於黑毛豬沒有腥臊味，且口感較有嚼勁，加上油脂分布均勻，因此受到不少顧客喜愛。民眾可選擇油花較豐的五花肉帶骨部位「豬腹脅排」，過年做成滷肉軟嫩鹹香，燉成排骨湯則可讓湯頭更鮮美。

除了生鮮，在榮濱商圈也買得到年節所需的臘肉、臘腸及糖餅，例如供應南北貨的「茂元行」及專賣糖果與年節傳統點心的「來德香商行」，都是在地顧客長年光顧的店家。

榮濱商圈年貨大街將於2月2日至9日延長營業時間，方便顧客採買年貨，年節前夕不妨走一趟，一次買齊新鮮漁獲、蔬果及乾貨，歡喜迎接新年。

榮濱商圈的雞肉攤位供應全雞及不同的雞肉部位，讓民眾可依料理需求採買。
榮濱商圈的雞肉攤位供應全雞及不同的雞肉部位，讓民眾可依料理需求採買。

在榮濱商圈可買到各式美味熟食。
在榮濱商圈可買到各式美味熟食。

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