迪化商圈百年輕旅 體驗老派台北年味

【文 Edith・攝影 翁睿坤、楊彩成、鄒保祥・圖 台北市商業處】

以南北雜貨聞名的迪化街，每年過年前夕都會規畫成年貨大街，沿街懸掛華麗喜氣的燈籠，街店則陳列過年所需的乾貨、茶葉、糖餅、年菜及伴手禮，來此採辦年貨堪稱過年必做儀式。近年大稻埕許多老鋪參與台北市商業處「台北造起來」計畫，轉型再造後讓更多人看見老店的經典魅力，年節前夕不妨來此尋寶，感受老台北的道地年味。

台北年貨大街展售各式糖果及零食，吸引民眾前來採買。 楊彩成

台灣本產的山珍海味

迪化街上南北貨行林立，農曆年前可見各家店滿是堆疊如山的乾貨。若想尋找台灣本地產的山貨，不妨前往「富自山中」，店家最受歡迎的阿里山手工黑糖，全以甘蔗原汁熬製而成，泡入熱水飲用，美味又暖身。在此還可買到季節限定的乾貨─嘉義梅山生產、以天然日曬製成的麻竹筍乾及冬筍乾，兩者是滷煮年菜「紅燒筍絲蹄膀」不可或缺的食材。

來自澎湖討海人家的南北貨行「澎玉191」，將嚴選海鮮乾貨帶入大稻埕，店內販售的「干貝醬」與澎湖老師傅合作製成，嘗得到純正濃郁的海味。店家精選的低溫烘焙新鮮果乾及焙香濃郁的堅果，則是年節追劇或親友相聚時，少不了的美味零食。

與年節餐桌畫上等號的烏魚子，是迪化街南北貨行常見的品項，目前市售以養殖烏魚子居多，但在老店「李日勝」可買到傳承三代、以古法日曬手工製作的野生烏魚子。近年李日勝也推出「烏魚子一口吃」即食包，開封即可食用，可搭配新鮮蘋果片增添清甜滋味，另有烏魚子XO醬及味如起司的烏魚子冰淇淋等各種烏魚子產品，想嘗鮮的民眾不妨一試。

迪化街店家提供台灣本地生產的山貨，是民眾挑選年貨的好去處。 翁睿坤

烏魚子是過年餐桌常見料理。

溫潤養生的漢方年菜

大稻埕是台灣重要的中藥行聚落，近年許多中藥行轉型後，推出因應當代生活所需的漢方本草產品，過年若想一改大魚大肉、重油重鹹的年菜烹飪方式，不妨試試溫潤養生的漢方圍爐火鍋。

「誠天下葯食舖」推出以漢方藥材調配的藥膳調理包，民眾只需將調理包加水放入電鍋燉煮，再添加肉品或蔬菜，即可煮成甘醇美味的食補鍋湯。大稻埕百年老藥鋪「六安堂參藥行」則採多角化經營，舉凡山海物產、藥膳配方、養生花草茶、熱紅酒及白酒香料包、堅果、果乾應有盡有，店家更推出獨家調配的漢方藥浴包，只要來此一趟就能買齊暖心、暖胃又暖身的過冬好物。

傳承百年的美味糕餅

年節期間若想品嘗台式老派點心，或以糕餅作為走春伴手禮，大稻埕周邊也有不少店家值得一逛。位於延平北路二段的「龍月堂糕餅舖」販售的「鹽梅糕」及「綠豆糕」，皆是自1932年開業來長銷不墜的品項。店家至今仍以木製糕模慢工手作，使糕餅保有機器製餅缺乏的鬆綿細緻口感，佐茶食用十分對味，適合年節期間招待親友。

同樣成立於1930年代的「十字軒糕餅鋪」，店內擺滿多種口味的餡餅、漢餅、鳳梨酥、綠豆椪、鹹光餅、泡餅，以及過年供神祭祖必備的紅龜、壽桃與麻粩等禮慶糕點。其中以現煮麥芽糖和花生粉製成的「福氣花生龜」外觀討喜又美味，是人氣品項。將泡餅浸入熱牛奶或杏仁茶享用，也是許多人冬季喜愛的古早味。

獨具風格的台北禮讚

拜年若想帶上一盒台灣茶葉作為伴手禮，不妨選擇「寶堂蝶米」的茶葉禮盒。隆冬時節以凍頂烏龍茶最受歡迎，其茶性溫暖，帶有焙火熟香，再搭配茶點食用，便是年節期間最雅致的下午茶享受。

肉鬆及肉乾也是經典的過年伴手禮，鄰近台北圓環的「中華軒」雖不在大稻埕核心區域，卻是老饕熟門熟路的百年老店，其肉鬆、肉紙、豬肉乾及牛肉乾皆以手工製作，尤其肉鬆選用台灣溫體豬後腿肉，並以紅糟提味滷製，翻炒出傳承百年的正統福州風味，深受顧客歡迎。

肉鬆是年節期間的經典伴手禮。

茶香繚繞的歲末輕旅

大稻埕不僅是今日民眾採辦年貨之處，過往更是茶葉貿易聚集地，蓬勃的茶產業為當地帶來繁榮，從現存建築便可一窺昔時盛景。

沿著新舊交融的街區漫遊時，不妨走入鄰近淡水河畔、昔時洋行林立的貴德街，一探矗立靜寂街衢中的「陳天來故居」。這棟外觀氣派非凡、雕飾華美的洋樓，即是昔日的「錦記茶行」，過去曾是大稻埕茶商固定聚會品茗、遠眺淡水河碼頭的招待所，見證了大稻埕的茶金風華。

若想進一步了解茶葉製程及茶產業歷史，則可到轉型成茶葉博物館的「新芳春茶行」，或是參訪百年老店「有記名茶」的古老焙籠間，親眼一見仍在運作的炭火焙茶製程。大稻埕碼頭的夕陽更是台北名景，入夜後不妨坐在貨櫃市集愜意小酌，眺覽河畔燈火。

農曆年前一起走進台灣最具歷史風華的年貨大街，在老派的年節採買儀式中，感受豐饒年味，迎來嶄新的一年。