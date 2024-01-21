2024台灣年味在台北 走街穿巷迎接新年

【文 Edith・攝影 楊彩成、蘇立坤・圖 台北市商業處】

採辦年貨堪稱是農曆年前的必做清單，想體會專屬台北的老派新年儀式，絕不能錯過每年的「台北年貨大街」。因應龍年到來，「2024台灣年味在台北」以「年貨一條龍」為主題，串聯台北市七大商圈，讓民眾輕鬆採買年貨，不妨一起加入置辦年貨的行列，感受台北的新年氛圍。

台北市年味商圈除了最負盛名的迪化街商圈、榮濱商圈，還涵蓋台北後站商圈、華陰街北車商圈、台北地下街，與年節出遊值得一逛的艋舺夜市商圈及寧夏夜市商圈，為民眾提供多元的採買年貨及走春出遊選擇。

年味濃厚的迪化街商圈

迪化街是全世界第一條年貨大街，同時也是保留歷史建築聚落與傳統產業的老街區。早期迪化街發展的商業型態，如茶葉、南北貨、藥材、布料等，至今仍蓬勃發展，豐富的文化底蘊及新舊並存的產業特色，使迪化街成為認識台北發展的重要街區，若想體驗老台北的道地年味，迪化街商圈堪稱必訪之地。

農曆新年前夕，迪化街沿途商家展列各式南北乾貨，空氣中更不時飄來陣陣中藥本草香氣。「台灣年味在台北」活動期間永樂廣場將設置巨型龍氣偶，並懸掛當地國小、居民及遊客共同創作的彩繪燈籠，屆時一排排色彩鮮豔的燈籠將點綴街區，為大稻埕增添濃厚節慶氛圍。此外，永樂廣場也將規畫成主要休憩區，並在此舉辦街頭藝人表演、「龍來抓紅包」趣味抽獎等活動，現場還提供公益按摩服務，讓民眾歇腳時放鬆身心。

為了方便民眾採買年貨，活動期間以接駁車連結迪化街周邊重要節點，打造年貨生活圈，民眾可在捷運北門站、台北車站後站及歸綏街站點搭乘接駁車前往迪化街，盡情享受購物的樂趣。

富有年味的迪化街商圈，年前人潮絡繹不絕。 楊彩成

生鮮澎湃的榮濱商圈

農曆年前採買年夜飯食材，也能體驗滿滿的過年儀式感。主打生鮮食材的榮濱商圈堪稱台北人的廚房，各種漁獲、肉品及蔬果豐富又齊全，也買得到年節必備的南北乾貨、糖餅及零食。年前舉辦的「榮濱商圈年貨大街」，每年總吸引大量人潮湧入，為了方便民眾採買，除夕前夕榮濱商圈將延長營業時間至晚上七時，讓平日白天無暇前來的民眾，也能在年前前來採買新鮮食材。活動期間也有發放發財金、抽獎送海鮮等活動，民眾採買年貨之餘不妨試試手氣，討個新年好彩頭。

好逛好買的特色商圈

除舊布新是農曆年前不可缺少的老派儀式之一，民眾若想替居家空間增添喜氣，或是採買年節禮物，不妨到台北車站周邊的「台北後站商圈」、「華陰街北車商圈」及「台北地下街」尋找靈感。農曆年前，「台灣年味在台北」將在台北後站及華陰街等商圈進行妝點布置，讓民眾遊逛的同時，也能感受濃厚的節慶氣氛。

台北後站商圈因其交通之便，逐漸形成批發商及品牌創業的聚集地，舉凡服裝、飾品、配件、皮箱皮件到各式節慶用品應有盡有，而且物美價廉。年節前夕，各店家展售琳瑯滿目的新年掛飾、彩色燈籠、春聯及斗方，來此一趟必能找到裝飾過年家居空間的好物。

華陰街北車商圈擁有規畫完善的徒步街區，不但好走好逛，過年前夕還有年節布置，讓人採買的同時也能感受新年的歡欣氣氛。若想為新年帶來新氣象，可來此添購流行新裝、新鞋及生活雜貨。此外這裡也是旅行配件店家的聚集地，民眾不妨來此挑件背包或行李箱，為新春旅行做準備。

台北地下街以服飾、雜貨、電子及美食店家為主，其中最具特色的是電玩、動漫、公仔及轉蛋商店。年前若想替家人添購新衣或準備新年禮物，不妨到台北地下街遊逛，還可一路串聯中山地下街、赤峰街商圈及中山北路一帶，享受逛街尋寶樂趣。

活動期間永樂廣場將布置彩繪燈籠及巨型生肖氣偶，增添濃厚節慶氛圍。 台北市商業處

民眾參與台北年貨大街舉辦的斗方揮毫體驗活動。 台北市商業處

美食多樣的夜市商圈

春節期間最適合與親朋好友同遊，「艋舺夜市商圈」鄰近艋舺龍山寺，並以多樣化的在地美食聞名，白天到廟宇走春後，入夜可順道前往夜市打牙祭。鄰近大稻埕的「寧夏夜市商圈」有不少老字號排隊名店，堪稱台北美食地標。年節期間兩大夜市商圈都會布置燈飾，洋溢滿滿年味。

「艋舺夜市商圈」是年節期間打牙祭的好去處。 蘇立坤

輕鬆便利的網購平台

除了到各年貨大街親身感受熱鬧人潮，民眾還能透過「台北年貨大街線上專區」採買所需品項。平台集結七大商圈眾多店家販售的商品，例如春節必買的伴手禮及南北貨等，都可在網購平台一次入手，提供民眾便利新選擇。此外也推出貼心的外送服務，滿足不同客群需求。

「2024台灣年味在台北」串聯台北市七大商圈，讓民眾以多元方式準備迎接新年，無論是採買年貨或是假期走春，都能從中感受台北的年味。

2024台灣年味在台北

迪化街商圈

1/26 （五）～2/8 （四）

榮濱商圈

2/2 （五）～2/9 （五）

艋舺夜市商圈

2/8 （四）～2/18 （日）

台北後站商圈

1/19 （五）～2/8 （四）

華陰街北車商圈

1/19 （五）～2/8 （四）

台北地下街

即日起～2/25 （日）

寧夏夜市商圈

1/20 （六）～2/15 （四）

以上時間依各商圈公告為主