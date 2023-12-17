探索信義 循蹟走進繁華

【文 黃思齊．攝影 翁睿坤、王羽霓 圖 新光三越台北新天地、LIGHT UP 南村有光】

信義區除了是台北市的市政中心，也有許多國內外企業和知名百貨業者進駐，此外還有國父紀念館、四四南村等具歷史文化意義的公共建築，是形塑信義區文史記憶的重要根據。

國父紀念館 傳承文化與藝術之美

建築融合中國傳統文化元素與西方現代主義的建築風格，不僅主體氣勢恢宏，四周迴廊、美人靠式欄杆扶手、鏨石子工法梁柱等空間視覺意象，處處可見從傳統中創新的建築語彙。建物一樓史蹟室有常設展「孫中山與台灣」、「民主共和國之父⸺孫中山」，讓民眾能更完整地了解其生平事蹟，大廳則設有國父銅像，整點會有三軍儀隊在此舉行交接儀式，吸引許多觀光客駐足觀賞。

館外的中山公園是市民運動、遊憩熱門場域，周邊亦孕育了豐富的自然生態。當遊客漫步至西南側翠湖上的香山橋、翠亨亭，不僅能欣賞湖中荷花搖曳、錦鯉悠游其中的畫面，還有機會觀賞到紅冠水雞、黑冠麻鷺等鳥類造訪。而位於國父紀念館正門前的「映池」每2小時會進行5分鐘的水霧演出，煙霧繚繞的氛圍，令遊客猶如置身仙境。

台北探索館 一覽城市發展軌跡

位於台北市市政大樓內的台北探索館，以多種設施及展覽，呈現台北市的歷史沿革、自然生態與城市發展，是民眾認識台北的好去處。

一樓的「台北印象廳」長達9.5公尺的投影畫面呈現台北市的人文景觀，吸引遊客進入探索；二樓的「特展廳」不定期舉辦各式主題展覽；三樓的「城市探索廳」以饒富童趣的插畫及多種互動式遊戲，帶領遊客飽覽台北市的大街風情、人文藝術及山林步道；四樓設有「時空對話廳」與「發現劇場」，前者以「古台北」為主題，遊客可透過精巧的地理模型及多元互動裝置，探知台北市的歷史演進。後者則以360度環形螢幕搭配旋轉平台，播映《台北好時光》等多部城市系列影片，在立體投影與特殊光效中，讓遊客宛如搭乘時光機般遊古探今，認識台北這座城市。

台北探索館的「城市探索廳」以多種展品呈現台北市的人文歷史。（攝影／翁睿坤）

信義商圈 領略都市繁華風采

有「台北曼哈頓」之稱的信義商圈，企業總部及知名百貨商場林立，並規畫寬闊的行人徒步區及休閒廣場，百貨商場間更設有空橋連接，提供遊客便利、舒適的購物環境，近年更吸引如安達仕酒店、四季酒店等國際連鎖飯店業者進駐，可謂台北市的核心商業區之一。

漫步在此，可觀賞街頭藝人帶來的精彩表演，還能參與各類品牌展演和風格市集等活動。到了年末，百貨業者會以多樣耶誕燈飾、櫥窗布置，營造出令人讚嘆的浪漫景致。到了跨年夜，結合燈光表演、音樂及台北101煙火大秀的「臺北最High新年城」跨年活動更是國際知名年度盛事，是體驗台北魅力的必訪行程。

信義商圈的耶誕燈飾充滿浪漫的節慶氛圍。（圖／新光三越台北信義新天地）

信義公民會館 眷村重生藝文基地

在信義公民會館，遊客可藉由文物展示館的常態展，了解四四南村的歷史，還能參與多種親子課程、造訪書店及觀賞劇場、戶外投影藝術《LIGHT UP南村有光》等展演活動。逛累了可至園區內的複合式餐飲空間品嘗美食，像以台灣在地蔬果物產製成的貝果、富有眷村精神的「手工水餃滷味拼盤」等，滿足遊客的不同需求。

信義區不僅適合逛街購物、闔家出遊，也能在此探索台北市的歷史變遷，欣賞新舊交融的街景，感受時光之流帶來豐富、多變的城市風貌。

信義公民會館成為許多藝文展演的活動場域。（資料照／LIGHT UP 南村有光）

準備出發｜探索信義循蹟走進繁華

台北偶戲館→國父紀念館→台北探索館→信義商圈松山文創園區→信義公民會館暨四四南村→吳興街商圈或臨江街夜市（通化街夜市）

Info.

國父紀念館

台北市信義區仁愛路四段505號

02-2758-8008 （除夕及初一公休）

台北探索館

台北市信義區市府路1號

02-2725-8630

09:00-17:00 （週三及國定假日休館）

信義商圈

台北市信義區信義路、忠孝東路、基隆路和松仁路一帶

信義公民會館

台北市信義區松勤街50號

02-2723-7973

09:00-17:00 （週一休館）

【完整內容請見《台北畫刊》12月號671期】。'