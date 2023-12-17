日籍女星逛永春市場 嘗鮮尋奇樂趣多

【文 張煥鵬．攝影 賴智揚】

永春市場是信義區頗具規模的傳統零售市場，市場內有許多膾炙人口的排隊名攤，與期間限定販售的特殊水果，乾淨舒適的環境及各種當季食材、美味熟食，深獲日籍女星大久保麻梨子推薦。

道地台味 外國遊客慕名而來

來台定居十多年的大久保麻梨子，回憶起住在捷運永春站附近的歲月，她說當時常到永春市場採買，總能在這裡找到各種新鮮食材，帶著滿滿的收穫返家。她首先推薦勇奪「台北市傳統市場節」天下第一攤三冠王，以及樂活名攤等諸多大獎的「春和油飯」。麻梨子表示，春和油飯攤位前隨時都有等著麻油雞油飯、炒米粉等人氣商品出爐的排隊人龍，另外像蘿蔔糕、紅龜粿、碗粿等也都是熱銷商品，往往不到中午便銷售一空。老闆潘春和自豪地表示，真材實料是長年深受顧客支持的祕訣。「我們的蘿蔔糕吃得到蘿蔔絲，也有素食款蘿蔔糕，軟嫩鮮甜的口感，深受顧客歡迎。」

潘老闆表示，雖然他已經交棒給第二代，但還是常來攤位幫忙，順便和老顧客話家常。光顧的客群除了附近居民外，不時還有遠從香港、新加坡、馬來西亞等地的觀光客慕名而來。

「春和油飯」的麻油雞選用口感扎實的仿土雞，與黑麻油、米酒燉煮後，香氣馥郁。（攝影／賴智揚）

走逛虎林街 蔬果爭奇鬥豔

麻梨子接著推薦市場外虎林街上的蔬果攤，「台灣的蔬菜、水果種類繁多，像蓮霧、火龍果、釋迦等水果，都是我來台灣後才認識的。」來到虎林街107 號前的蔬果攤，可看見不少色彩鮮豔、外型特殊的水果。麻梨子好奇地拿起一顆外表呈橘紅色、表皮帶刺的水果，老闆娘看見便上前說明：「這是木鱉果，橘紅色的熟果茄紅素含量高，口感類似軟熟的木瓜，可以做成濃湯或蛋糕等甜點，青果口感則類似大黃瓜，加入雞湯內燉煮，味道清甜。」木鱉果旁放著外表凹凸的蘿苓果，以及拳頭般大小、外表光滑的黃金果，都是一般水果攤上較少見的水果。老闆娘為此特別製作中、英文說明牌，並親自研究最佳食用方式，常下廚的大久保麻梨子聽完老闆娘的解說，也忍不住買了一顆木鱉果，準備回家大展手藝。

蔬果攤老闆娘特意製作木鱉果的英文說明牌，讓外籍顧客也能一目了然。（攝影／賴智揚）

真材實料 人氣豆花別錯過

繼續在虎林街前行，麻梨子走近位在榕樹下的小攤位「專一豆花」，她表示這是永春市場熟客才知道的美食。1979年開業至今的豆花攤，如今由林老闆和妹妹接手，直到現在都維持每日現做現賣的傳統。至於特殊的店名，林老闆表示因早年只販售花生豆花，因此將店名取作「專一」，後來隨著顧客不斷增加，因應顧客需求才增加了粉圓、綜合豆花等更多品項。

麻梨子讚賞地表示，專一豆花口感是能長期獲得顧客支持的關鍵。對此林老闆盛起冰桶內的豆花說道：「手工豆花不易散開、口感綿密，冷、熱品嘗都美味。」

假日二手市集 時時有驚喜

每週六、日永春市場二樓還有二手市集登場，吸引不少人專程前來。麻梨子指出，不少日本人喜歡到二手市集挖寶，除了撿便宜，更體現友善環境及愛物惜物的美德。而且永春市場的二手市集設在有空調的室內，相較於戶外場域，逛起來更為舒適。

「這些布拖鞋是工廠的打版樣品，不是二手貨喔。」攤商佳臻姐說，由於是打版樣品，所以每種款式僅有一種尺寸，想買還需要有點緣分。麻梨子在有如「拖鞋山」的攤位上挖到一雙藍色絨布拖鞋，試穿後發現大小正合適，「逛二手市集的樂趣，就是能享受意外挖到好物的喜悅，」麻梨子說道。

永春市場不僅是附近居民日常採買的好去處，外國朋友也能在此體驗逛市場的樂趣。麻梨子開心地表示，完全不懂中文的媽媽來台旅遊時，在永春市場也一樣買得很開心。雖然她現在的住處離永春市場有段距離，但麻梨子還是不時會來此遊逛，持續發掘永春市場的好物和驚喜。

不少顧客和麻梨子一樣，喜歡遊逛永春市場的二手市集，享受尋寶的樂趣。（攝影／賴智揚）

Info.

永春市場

台北市信義區松山路294號

02-2769-5123

07:00～18:00 （週一公休）

【完整內容請見《台北畫刊》12月號671期】。