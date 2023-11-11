日料職人逛安東市場 採買好享受

【文 韋森・攝影 李智為】

坐落大安區瑞安街的安東市場，整體環境乾淨、明亮且寬敞。商品陳列整齊、標示清楚，讓顧客上市場採買，宛如逛街購物般自在舒適。

嚴選產品品質 交流料理點子

來到「信昌南北雜貨」，徐民勳信手從攤位上拿起味噌、胡麻醬和堅果說道：「很多日本料理會以調味醬汁來襯托食材的鮮美風味，因此醬料的品質相當重要。我們會以現磨堅果和味噌製的醬汁搭配和牛肩胛肉，咀嚼時便能感受到食材所散發出的多層次香氣。」老闆娘施綉蓮看到熟識的徐民勳，拿起身旁的白、黃、紅三種顏色的麵線笑道：「堅果醬也能搭配麵線，用這款做創意料理，視覺效果滿分。」已經在安東市場設攤37年的施綉蓮，常熱情與顧客分享食材來源、料理方式，徐民勳表示，像這樣和老闆娘聊聊，常能帶給他許多出乎意料的做菜靈感。

增加銷售品項 保持競爭力

走近以販售生鮮雞肉為主的「瑞安土雞土鴨店」，手不停歇地處理著雞肉的老闆娘田容瑞說，市場周邊店家及學校餐廳使用的雞肉，幾乎都是他們家供應的。徐民勳表示，老闆娘每天凌晨2 時出門批回新鮮的肉，回到市場後馬上分切、按訂單分裝，新鮮度沒話說，「我們餐廳也會來這裡採買製作唐揚雞料理的食材。」此外應熟客要求，田容瑞還自煉雞精販售，她表示吃過覺得不錯的顧客，還會「呷好道相報」招來新顧客，可見顧客對她的信任。

「瑞安土雞土鴨店」每日出貨量大，攤位仍然保持光潔。（攝影／李智為）

「三日蔬果行」將蔬果陳列於籃中，視覺上更具質感。（攝影／李智為）

來到位於轉角的「三日蔬果行」，各種新鮮蔬果整齊陳列於籃中，攤位側邊的冷凍櫃則另有海鮮展售。老闆娘陳小姐表示，海鮮都是一上岸便急速冷凍的新鮮漁貨，「因應現代人消費習慣的改變，我們也採複合式經營，蔬果、海鮮一站購得，藉此吸引更多顧客上門。」一旁的徐民勳則被攤位上不甚起眼、表層帶點土的塊莖蔬菜吸引，他介紹道：「這是小里芋，口感較一般芋頭更綿密細緻，很適合搭配肉類或海鮮等烤物一同品嘗，烤後酥脆的滋味令人驚喜。」陳小姐也補充，秋、冬是小里芋的產季，燉煮後入口會有股清香，偏好這味的顧客著實不少。

攤位多樣化 質感不打折

「時間快到中午了，不趕緊排隊，很快就會賣光。」徐民勳一邊說，一邊快步走進「馬師廚房原創料理」的排隊人龍中。一旁的小黑板寫著今日販售料理：「避風塘雞丁」、「黑肉肉」、「台式酸菜魚」，從菜色看得出主廚的別出心裁。徐民勳表示，老闆馬才淯雖曾任職於知名餐廳，卻對親民的便當情有獨鍾，因此以便當形式販售創意料理，讓顧客輕鬆享用美食。

馬才淯表示，製作為顧客帶來驚喜及期待感的便當，是他創業的初衷。以「避風塘雞丁」為例，他將港式料理中常用的爆香辣椒末、蒜酥等辛香料製成鹹香酥辣的「避風塘」風味，再結合雞丁，讓人嘗過便留下深刻印象。另一道以炒香的絞肉加入竹筍、梅干菜增加香味及口感的「黑肉肉」，也是人氣頗高的下飯菜。馬才淯表示，現代人生活忙碌有時連好好吃頓飯的時間都沒有，因此希望透過便當，傳遞顧客宛如家人手作料理般的溫暖。

徐民勳分享，擁有逾40年歷史的安東市場，至今仍有不少資深的攤商堅守崗位，持續發揮其專業，並在服務、設備上與時俱進，讓顧客的購物體驗更完善。大家不妨來安東市場走走、享受美食，在舒適的環境中感受攤商滿滿的人情味。

徐民勳（右）是「馬師廚房原創料理」的常客，對老闆馬才淯（左）的料理熱情大表讚賞。（攝影／李智為）

Info.

安東市場

台北市大安區瑞安街75號

06:30-18:00 （週一公休）

【完整內容請見《台北畫刊》11月號670期】。