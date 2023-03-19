我心目中的東門市場美食地圖

【文．圖－魚夫】

從前我在永康商圈有家餐廳，由舍弟擔任主廚，三不五時需要食材時，我便就近到東門市場去採購，當然，市場裡的美食也不忘偶爾去嘗嘗，當時台北流行的外省菜，一是川菜，另一則是較像家常菜的江浙菜了。

其實在永康商圈賣江浙菜倒也合適。日本時期中期，來台日人漸多，於台北城的東門周圍聚居，日本政府將城牆邊的區域命名為「福住町」。而後隨著總督府規模擴張，台北城越為重要，乃將福住町規畫為官舍區，並應人口需求，東門市場於1928年開始營運；戰後，代表盟軍來台接收的國民政府要員，成為進駐此處日本宿舍區的主要社會階層，日本人離開後，街道沒什麼改正，而是取了一些諸如永康、麗水、金華等江浙地名。

在台北有兩個做外省菜必去的市場，一為南門，另一則是東門。暫不論南門，東門市場因為臨近總統府，冠蓋雲集，官夫人常要宴請各方大員，因此這市場便成了外省權貴官夫人經常出入的場所。

作家白先勇是大將軍白崇禧的兒子，白先勇筆下文學作品諸如〈一把青〉裡的空軍師娘秦芊儀到東門市場採買，聽聞空軍有人摔機，連忙搭乘三輪車趕去探望；〈思舊賦〉裡，官家小姐和一個有老婆的男人搞上了，搞大了肚子決意私奔，後來她們家的老傭人在東門市場看見她提著菜籃，大起個肚子，蓬頭散髮的，叫了聲「嬤嬤」，兩人相視而泣。

東門市場流傳很多大明星造訪的故事。紅遍半邊天的巨星林青霞曾住在東門附近，市場裡有家「東門興記水餃」很受她的喜愛，後來咱們的大明星雖到香港發展，但每返台便會一買兩、三千粒水餃回港餽贈親友。

賣水餃者，常得獎的「御園坊」老闆還在市場裡雇用一大堆人組成生產線包餃子，我記得最早是販售港式點心，後來也賣起熟食，而紅燒獅子頭也是招牌之一。

在我的年代裡，最會做外省菜的就是傅培梅，她是台灣第一位上電視傳授烹飪的人，《傅培梅時間》總計播出一千四百多集，教了四千多道膾炙人口的菜餚，真是驚人的成就。她的女兒程安琪本是演員，後與母親合作主持烹調節目，而東門市場就成了她練就水磨功夫的擂台。

據說她來到東門市場，便和「東門雞鴨店」的老闆娘梁羽芝討教，這攤不只賣雞肉，還順便加開料理課；「萬國牛肉」是程安琪陪著媽媽來挑選特殊牛肉部位，店家有如庖丁解牛，還深諳各部位與食材的搭配。

鄰近處有「羅媽媽米粉湯」、「黄媽媽米粉湯」，兩家各有擁護者，羅媽媽是客家人，待客親切，豆乾糋、肝連、豬皮、豬雜等在高湯裡滾得熟透，是我的最愛之一；隔壁的黄媽媽米粉湯則是台灣第一名模林志玲、明星恬妞、寇乃馨等經常來交關。說到林志玲，「味好香燒臘店」的肉鬆也是她的最愛，早期張小燕的媽媽、歌手陳淑樺等都曾光顧。

「五星中藥行」的痠痛藥頗受好評，傳聞前行政院長郝柏村常差人來取藥，不過這家藥行最受好評者其實是滷包，酸梅湯配方等也很搶市。

喜愛素食者，陳家那攤「上海臭豆腐」招牌上寫著大大的「臭」字，自稱配方來自家傳，只用莧菜梗之類的蔬菜發酵製成，不添加人工、化學成分，吃素者也大可放心食用。

「利隆餅店」在市場的一個小角落，目光要銳利才能找到，也不能太晚去，賣的是韭菜盒子、高麗菜餅、蘿蔔絲餅、紅豆餅、豬肉餡餅、蔥油餅、蔥燒餅、牛肉餡餅，每樣都屬二、三十元的銅板美食，早上六點半開始，十一點就將近售罄了。

老實說，東門市場攤位眾多，要我臚列全部的美食攤子並非易事，但是口味很主觀，每個人來到東門市場都有一張心中的美食地圖，去過東門市場的朋友，不妨藉本文抛磚引玉，費心想想您的最愛吧！

羅媽媽米粉湯。 （圖／魚夫）

【完整內容請見《台北畫刊》3月號662期】。