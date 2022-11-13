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躍上高空 飽覽城市的另一種面貌

聯合新聞網／ 臺北畫刊
在台北高處俯瞰，可以一次飽覽城市建築和綠意山景。 （圖／alphos）
在台北高處俯瞰，可以一次飽覽城市建築和綠意山景。 （圖／alphos）

【文－郭慧 圖－alphos、bradleyhebdon、星月旋轉餐廳、INGE'S Bar & Grill 攝影－劉佳雯】

每當人們登上高處，看得更高更遠時，開闊的視野總讓人感到身心舒暢，或許正因為這樣，登高自古以來便是人類的渴望，不只古人「登泰山而小天下」，如今的人們也能從台北的不同高度，看見自己平時置身城市街巷，容易忽略的種種驚喜，享受不同視角的城市面貌。旅遊平台「KKday」台灣市場處入境旅遊規畫部總監Albee，對台北高空景點如數家珍，且聽她分享外國人及本地人都喜愛的高空美景。

「台北101」擁有能俯瞰城市的絕佳景致，是備受國內外旅人喜愛的高空景點。 （圖／bradleyhebdon）
「台北101」擁有能俯瞰城市的絕佳景致，是備受國內外旅人喜愛的高空景點。 （圖／bradleyhebdon）

飽覽都會與自然的兩樣風情

Albee認為，台北高空景點的特色，在於可以一次享受繁華都會景觀與開闊自然美景，將高樓大廈的萬家燈火與蜿蜒的淡水河、內湖的綠水青山等收入眼簾。「摩天高樓與自然山河的兩樣風情，在台北的高空中都能盡收眼底。」她說道。

她以自己規畫遊程的經驗分享，「台北101觀景台有388公尺高，是全台最高的觀景台，可以俯瞰整個台北市、眺望基隆河，至今仍是外國人來台時最常造訪的高空景點；位於大直的美麗華百樂園摩天輪高達百米，在車廂緩緩上升的過程中，人們可以從不同角度看見街道上的迤邐車河與松山機場飛機起降，之後還能到車程20分鐘內的士林夜市大啖美食。」

而除了台北101觀景台、美麗華百樂園摩天輪等城市地標外，Albee也推薦，像是貓空纜車、陽明山、內湖碧山巖、關渡美術館等地，亦是居高臨下、視野開闊，四時晨昏各有不同風情，能讓人在愜意氛圍下飽覽城市景觀，並與附近場域串聯成一日小旅行。

其中搭乘貓空纜車時，人們能隨著山勢起伏眺望遠方的河濱公園、台北101，在夕陽西下時伴著落日餘暉美景，更令人屏息。下車後不妨順道造訪貓空茶餐廳，細品悠遠茶香和以茶入菜的特色料理；陽明山除了可在文化大學、擎天崗一帶漫步、俯瞰市景及逶迤的淡水河，也有許多景觀餐廳，能一邊享用山產美食、一邊品味秀麗山色。

內湖碧山巖交通便利，本就是備受登山客喜愛的郊山景點，更可居高臨下欣賞層層梯田的開闊景色；至於位在北投山坡上的關渡美術館，除了可在此欣賞藝文展覽，也能在其外俯瞰秀麗的關渡平原，無論是想接受藝術洗禮或想飽覽城市田園風光，都能在此獲得滿足。

搭乘貓空纜車不只可以在盎然綠意中遠眺城市，也能順道造訪貓空茶餐廳與指南宮，讓身心靈一次滿足。 （攝影／劉佳雯）
搭乘貓空纜車不只可以在盎然綠意中遠眺城市，也能順道造訪貓空茶餐廳與指南宮，讓身心靈一次滿足。 （攝影／劉佳雯）

以多元方式體驗城市高空

而在登高望遠之外，Albee表示，台北的高空景點還有許多體驗方式，例如台北101曾推出雲端作畫、看電影，體驗者可從數百公尺高的視角出發，將平日只能仰望的青山白雲、難以盡收眼底的遼闊城景繪入畫紙，或以白雲藍天為伴，在世界最高露天電影院中欣賞電影，讓乍看平常的活動更添樂趣；此外，KKday也曾在台北101高空樓層，舉辦結合DJ音樂表演、星光酒吧、深夜食堂、魔術秀與實境解謎遊戲的跨年派對，讓參加者在璀璨夜景的陪伴下，感受奢華魔幻的氣氛。她認為，除了高空本身獨特的景觀特色，再透過結合精心規畫的活動，可為人們帶來難忘的高空體驗。

此外，Albee也表示，隱身郊山的古剎也是登高望遠的好地方，所以將登高行程結合民俗信仰，也是一種遊賞台北高空景點的方式。例如健走碧山巖步道後，可以到全台最大的開漳聖王廟——碧山巖參拜；搭乘貓空纜車賞景之餘，更能走訪有「天下第一靈山」美譽的指南宮，從壯麗的四大殿宇，感受莊嚴宏偉的氛圍。

台北美景何其多，但從高處望去，又是一番不同風景。無論是登高攬勝、體驗高空活動或是探訪古剎，順道來趟美食之旅，何妨親身躍上台北高空，用雙眼好好看見台北的另一種面貌。

PLUS! 台北高空景點2選

除了上述景點之外，台北也有不少坐擁絕佳觀景視野的高空餐廳、酒吧，歡迎人們一邊品嘗美食，一邊享受城市的壯闊景觀。

北投焚化廠裡的星月旋轉餐廳　飽覽360度無死角美景

在北投有一座結合焚化廠煙囪的「星月旋轉餐廳」，人們可在這個40層樓高、每90 分鐘旋轉360 度的景觀餐廳中，優雅地享用下午茶或品嘗令人垂涎的新法義料理。傍晚時分或華燈初上時，此處氣氛尤佳，可遠眺台北101大樓、圓山大飯店等城市地標的燈火在夜色中亮起。這裡並可欣賞陽明、觀音、大屯山系、關渡平原等自然美景，也將淡水、基隆兩河交會的景致盡收眼底。單純想飽覽城市景觀的旅人，則可以選擇到下一層的免費觀景台，享受高空獨有的遼闊視野。

人們可在星月旋轉餐廳優雅地享用下午茶 （圖／星月旋轉餐廳）
人們可在星月旋轉餐廳優雅地享用下午茶 （圖／星月旋轉餐廳）

INGE'S Bar & Grill高空酒吧　在微醺時靜賞飛機起降

坐落於台北萬豪酒店20樓，「INGE'S Bar & Grill」曾獲世界級餐飲評鑑「50 Best Discovery」推薦，人們除了能在可飽覽270度環景的空中花園，享受台北101、松山機場飛機起降、基隆河絕美風景，也能品嘗香氣誘人的燒烤料理，以及特調烈酒、風味調酒、超過500款絕版稀有威士忌、拍賣紅酒等豐富酒品，在城市高空裡享受微醺時光。

「INGE'S Bar & Grill」曾獲世界級餐飲評鑑「50 Best Discovery」推薦 （圖／INGE'S Bar & Grill）
「INGE'S Bar & Grill」曾獲世界級餐飲評鑑「50 Best Discovery」推薦 （圖／INGE'S Bar & Grill）

【完整內容請見《台北畫刊》11月號658期】。

台北畫刊第658期-從高空、路面到地底 用新視線探索城市風景
台北畫刊第658期-從高空、路面到地底 用新視線探索城市風景

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