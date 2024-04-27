休學備考卻落榜3次「精讀」翻轉人生

許碩宸對原本就讀的科系毫無興趣，不想浪費時間與金錢，大二鼓起勇氣休學準備公職考，前三年考警察失利，他記取教訓，從盲目苦讀改為「有目標、有重點的精讀」，並且從錯誤中找答案。第四年好不容易警察一試通過了，卻又敗在體能測驗，與警察錯身而過，反而是監所管理員上榜。

「之前都是一直讀，沒給自己休息時間」許碩宸前三年採轟炸式讀書法，讀到三更半夜，卻沒有適時停下來檢視吸收程度，最後皆名落孫山，第四年時，朋友提點應適當留白，讀書不求讀得多，而是求精要、求準確。

調整方式後，許碩宸明顯感受出差別。為了打通觀念，他好好重讀犯罪學課本、整理筆記。至於監獄行刑法、刑法，除了基本的法條背誦，搜集實務見解、學說及判例也透過大量練習題目來練出法感。

「萬一最後沒考上，大學同學至少混到一張文憑，而我什麼都沒有！」休學備考，許碩宸坦承壓力山大，沒有收入、前途又未明，每次放榜在榜單上找不到自己名字，都忍不住痛哭流涕。他建議，心態調適很重要，讀累了就做點喜歡的事。