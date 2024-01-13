聽新聞
test
0:00 / 0:00
堅持挺自己 人事行政雙榜
高醫呼吸治療系畢業的林思璇，不像多數同儕當呼吸治療師，而是轉了個大彎，成了公務員。原本報考一般行政的她，連兩次落榜，前年底再次轉彎，改考人事行政，準備半年就高普考雙榜。或許外人來看，林思璇兩次抉擇都像走險路，但她仍堅持走心中對的路，「自己對自己的支持，才是最大的動力來源」。
林思璇大四實習期間，見證了台灣醫療體系的惡劣，剛好家人都是公務員，也支持她報考高普考，因為考量衛生行政名額太少，她把目標轉放到一般行政，畢業後全職備考。
林思璇第一年自學，結果離上榜分數差了一大截，第二年多了補習班助力，還是差六分錄取。前年底決定轉到部分考科重疊的人事行政，沒想到一轉場，讀書磁場順暢許多。
她分享，因時間有限，直接從各科歷屆試題著手，歸納出題規律、分析考點，再細分主題，循環複習。相較於先前只是猛寫考古題，這次透過系統性整理了近十年考題，更能掌握答題重點。
此外，過去林思璇從不提問，這次只要遇到不會的地方，就跑去問老師，一問之下才驚覺盲點不少，也更能看出考題暗藏的核心問題。
「堅持自己的選擇！」林思璇雖然設定廿五歲上榜，但過程中盡量不給自己過多壓力，休閒娛樂、運動照舊，放寬心也是必要修煉，最重要的是對自己所作選擇的支持，會是最大的動力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言