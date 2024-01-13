堅持挺自己 人事行政雙榜

高醫呼吸治療系畢業的林思璇，不像多數同儕當呼吸治療師，而是轉了個大彎，成了公務員。原本報考一般行政的她，連兩次落榜，前年底再次轉彎，改考人事行政，準備半年就高普考雙榜。或許外人來看，林思璇兩次抉擇都像走險路，但她仍堅持走心中對的路，「自己對自己的支持，才是最大的動力來源」。

林思璇大四實習期間，見證了台灣醫療體系的惡劣，剛好家人都是公務員，也支持她報考高普考，因為考量衛生行政名額太少，她把目標轉放到一般行政，畢業後全職備考。

林思璇第一年自學，結果離上榜分數差了一大截，第二年多了補習班助力，還是差六分錄取。前年底決定轉到部分考科重疊的人事行政，沒想到一轉場，讀書磁場順暢許多。

她分享，因時間有限，直接從各科歷屆試題著手，歸納出題規律、分析考點，再細分主題，循環複習。相較於先前只是猛寫考古題，這次透過系統性整理了近十年考題，更能掌握答題重點。

此外，過去林思璇從不提問，這次只要遇到不會的地方，就跑去問老師，一問之下才驚覺盲點不少，也更能看出考題暗藏的核心問題。

「堅持自己的選擇！」林思璇雖然設定廿五歲上榜，但過程中盡量不給自己過多壓力，休閒娛樂、運動照舊，放寬心也是必要修煉，最重要的是對自己所作選擇的支持，會是最大的動力。