抄出實力懂放鬆 戰勝移民特考

大學實習時，王亭珺發現自己不喜歡室內設計業的工作型態，正好她英文能力佳，對三等移民行政考科也有興趣，畢業後全職準備移民特考。抄書抄到手長繭的她，法規背得爛熟，基本功扎實，但容易給自己壓力，因此她想提醒考生，每天要預留運動、休閒時間，讓腦袋放空，唯有精神好，才能在國考硬戰中存活下來。

大多考生的「痛處」都是行政法，王亭珺也不例外。她說，行政法體系龐大，難以快速理解，她只得土法煉鋼，每天一字一句精讀抄寫，備考兩年半以來，行政法的書至少看過五十遍，國考紙寫掉十本。至於移民法規投資報酬率高，背熟就有高分，又可以跟國境執法、國土安全交互套用。

她提醒，選擇題好拿分，卻是勝出關鍵，若能提高選擇題答對率，申論題分數維持平庸，總分也還算過得去，因此她後期勤做歷屆試題，每科每天都寫兩回，再把答錯的題目彙整起來，考前再專攻有做記號的法條。另也會找YouTube影片練習英文口說。

要求完美、不允許自己失敗的王亭珺，備考期間壓力過大，出現失眠等身心狀況，她建議考生，每天留點時間運動、散步，或做點其他休閒娛樂，從書堆裡抽離，腦袋適時放空，精神也會比較好，如果受挫，也要鼓勵自己國考只是一條能安穩吃飯的路，走別條路也不會太差。