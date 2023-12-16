聽新聞
test
0:00 / 0:00

抄出實力懂放鬆 戰勝移民特考

聯合報／ 本報記者葉冠妤
備考期間，王亭珺曾因壓力太大失眠，她提醒考生，每天都要預留放鬆時間，才能在國考硬戰中存活下來。圖／王亭珺提供
備考期間，王亭珺曾因壓力太大失眠，她提醒考生，每天都要預留放鬆時間，才能在國考硬戰中存活下來。圖／王亭珺提供

大學實習時，王亭珺發現自己不喜歡室內設計業的工作型態，正好她英文能力佳，對三等移民行政考科也有興趣，畢業後全職準備移民特考。抄書抄到手長繭的她，法規背得爛熟，基本功扎實，但容易給自己壓力，因此她想提醒考生，每天要預留運動、休閒時間，讓腦袋放空，唯有精神好，才能在國考硬戰中存活下來。

大多考生的「痛處」都是行政法，王亭珺也不例外。她說，行政法體系龐大，難以快速理解，她只得土法煉鋼，每天一字一句精讀抄寫，備考兩年半以來，行政法的書至少看過五十遍，國考紙寫掉十本。至於移民法規投資報酬率高，背熟就有高分，又可以跟國境執法、國土安全交互套用。

她提醒，選擇題好拿分，卻是勝出關鍵，若能提高選擇題答對率，申論題分數維持平庸，總分也還算過得去，因此她後期勤做歷屆試題，每科每天都寫兩回，再把答錯的題目彙整起來，考前再專攻有做記號的法條。另也會找YouTube影片練習英文口說。

要求完美、不允許自己失敗的王亭珺，備考期間壓力過大，出現失眠等身心狀況，她建議考生，每天留點時間運動、散步，或做點其他休閒娛樂，從書堆裡抽離，腦袋適時放空，精神也會比較好，如果受挫，也要鼓勵自己國考只是一條能安穩吃飯的路，走別條路也不會太差。

移民 運動 英文

延伸閱讀

「手抄派」提升移民特考實力 她提醒1點上榜秘訣

考上好學校才有好工作？他見頂大畢業生搶捧鐵飯碗 網曝原因：對國家是好事

國考人數首破300萬 寧夏1崗成「卷王」3572搶1 學歷門檻也升了

千人響應！「黑十字運動」醫師節後上街 他批：醫療和長照都會垮

相關新聞

抄出實力懂放鬆 戰勝移民特考

大學實習時，王亭珺發現自己不喜歡室內設計業的工作型態，正好她英文能力佳，對三等移民行政考科也有興趣，畢業後全職準備移民特...

「手抄派」提升移民特考實力 她提醒1點上榜秘訣

大學實習時，王亭珺發現自己不喜歡室內設計業的工作型態，正好她英文能力佳，對三等移民行政考科也有興趣，畢業後全職準備移民特...

服務法修訂刪除公務員保持品位法定義務？ 銓敘部：未變更

針對有投書質疑新修訂的服務法刪除公務員保持品位的法定義務，銓敘部今天表示，服務法修正是將原本可能有所遺漏的規定，改為更周...

遇疫情畢業即失業 他靠「甄嬛傳」上榜：把幹話寫得有涵養

疫情攪亂了林柏勳的職涯規畫，卻也為他鋪了另一條更平穩的路。就讀高雄餐旅大學旅館管理系的林柏勳，畢業時強碰covid-19...

「甄嬛」作伴 換跑道高考上榜

疫情攪亂了林柏勳的職涯規畫，卻也為他鋪了另一條更平穩的路。就讀高雄餐旅大學旅館管理系的林柏勳，畢業時遇上新冠肺炎疫情三級...

113年起增設離島特考 與地方特考同時舉行得擇一辦理

考試院會今天通過特種考試離島地區公務人員考試規則，從民國113年起適用，並與地方特考同時舉行，由澎湖、金門、連江等離島3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。