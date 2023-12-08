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遇疫情畢業即失業 他靠「甄嬛傳」上榜：把幹話寫得有涵養

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
林柏勳在苦悶的國考日子為自己找樂趣，看後宮甄嬛傳還能複習行政法、增強作文能力。圖/林柏勳提供
林柏勳在苦悶的國考日子為自己找樂趣，看後宮甄嬛傳還能複習行政法、增強作文能力。圖/林柏勳提供

疫情攪亂了林柏勳的職涯規畫，卻也為他鋪了另一條更平穩的路。就讀高雄餐旅大學旅館管理系的林柏勳，畢業時強碰covid-19三級警戒，旅館業倒一片，畢業即失業的他，轉而報考高普考一般行政。連考兩年，壓力不在話下，林柏勳卻也能找出有用處的樂子，就是從宮鬥劇「後宮甄嬛傳」獲得答題的啟發。

大學曾在旅館實習的林柏勳，見證了疫情海嘯如何重挫旅宿業，畢業後完全找不到旅館業工作，他不得不另謀出路。他選擇半工半讀，投入國考，但他坦承，第一年上課囫圇吞棗、似懂非懂，唯一做的事就是努力抄板書，他心態設定為成果發表，第一次考試只是測試賽，落榜就也不太難過。

不過，年底地方特考再度名落孫山，讓他深受打擊。第二年準備，他重頭來過，這回全職應戰，做濃縮筆記、寫考古題，寫完請老師批改校正，善用符號管理將課本重點分門別類、標記爭點，扎扎實實地讀，每天到補習班自修室報到，沈浸式體驗讀書氛圍。

林柏勳說，第一年讀只知道大略架構，有時會把概念搞混，第二年讀才驚覺錯誤，複習的重要性就在於此，給自己重新檢視、頓悟的機會。他自認是「法科腦」，他每天隨身攜帶法典，每天睡前也一定讀過一遍，法條自有邏輯，拆解概念，再套用事實，三段論證法作答即可。

考生生活苦悶，有時想放鬆看個電視，內心小惡魔就會出現說三道四，但林柏勳卻能為自己帶來實用的娛樂舒壓方式。他笑說，自己熱愛看「後宮甄嬛傳」，宮鬥戲碼竟成了複習行政法的妙用，一段嬪妃假孕遭禁足的事件，他也能從違反行政程序的觀點來解讀，甄嬛字字句句經典語錄，更成了林柏勳國考作文的素材。

「要把幹話寫得有知識涵養。」高職體系出身，林柏勳說，這輩子唯一一次認真讀書就是考高普考的這兩年，但這條路不好走，尤其須承受外界眼光，最後能考取高考，要給自己一個大大的掌聲。

高普考一般行政報考資訊。
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林柏勳小檔案。
林柏勳小檔案。

疫情 高普考 補習

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