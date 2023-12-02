提早備戰 營養師國考拿探花

實踐大學食保系畢業的孫沁，大三升大四暑假就開始準備營養師考試，應屆就將證照考到手，還考了全國第三名的好成績。機會，是留給提早做準備的人，她提醒「不要等到要考國考了才讀，會來不及。」

孫沁大三時在北市聯醫仁愛院區實習，臨床經驗成了日後答題的養份。她說，營養師考科全部需要背，理解後，再透過關鍵字記憶，臨床營養訓練，讓她對疾病更加有記憶點，「實習對國考很有幫助」。

考生公認最難的生理生化，孫沁說，自己將糖類、脂質、蛋白質三大營養素分小單元逐一突破，歸納做成筆記、畫圖。營養學則熟背營養素、功能，最重要的是要懂得整合，找到相互協作的營養素，也要倒過來思考，不能只知道缺某個營養素造成了什麼結果，而是從結果回推；膳療則是分好疾病類別，弄懂病因，才能聯想到相對的營養照護。

食安這一科，她建議多關注相關時事、法規修正，公衛則要弄懂專有名詞，融會貫通，懂得應用。孫沁也提醒，營養學、團膳、食安這三科，考古題做多了就能掌握出題方向。

孫沁說，明年的新制還是有兩科要考申論題，建議一定要動手寫過，不練習就絕對不會寫，她把近八年考古題都寫過，選擇題也寫了近十年，每次寫完也花很久時間訂正，「不能只是看答案，要想為什麼是這個答案」透過訂正、追查答案，也能順勢再複習一遍。

容易緊張，也會不經意給自己過大壓力，孫沁說，備考到最後就是「對得起自己就好」，不用去擔心明天、後天怎麼樣，把握當下，現在能讀多少就多少。