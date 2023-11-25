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3年背水一戰 暖爸考取執達員

聯合報／ 本報記者葉冠妤
蕭程瑀原本當化工廠品檢員，看到司法特考資訊受吸引，花了三年如願考取執達員。圖／蕭程瑀提供
蕭程瑀原本當化工廠品檢員，看到司法特考資訊受吸引，花了三年如願考取執達員。圖／蕭程瑀提供

出社會十幾年，蕭程瑀當過職業軍人，也待過餐飲業、化工廠，因神奇的臉書演算法，讓他接觸到八竿子打不著的司法特考資訊，認真考起了執達員。法律外行人的他，工作、育兒兩頭燒，蕭程瑀從初期只能挑燈夜讀，到最後辭職背水一戰，第三次終於如願上榜。

蕭程瑀退伍後，先回家裡的餐廳做事，後又去化工廠當品檢員，輪班制加上薪水成長空間不大，他待三年後思考轉職。某天在臉書滑到司法特考資訊，決定選考錄取率相對高的執達員。

第一年備考，蕭程瑀白天上班，晚上育兒，每天哄小孩入睡後挑燈夜讀，後期申請育嬰留停，才爭取到多一點的讀書時間，但仍距離上榜差了十分之多；第二年，小孩已經上幼兒園，蕭程瑀靠複習、勤寫題目繼續充實，卻仍差一分落敗。

「差一分，不再拚拚看很可惜」，蕭程瑀索性離職，全力最後一搏。第三年，他重新整理先前筆記，更投入寫考古題。蕭程瑀說，訴訟法抽象，他透過反覆寫題目，交給老師批改，幸運的是，遇到一名願意給予回饋的老師，連刑法、民法問題也都跟老師請益。

他提醒，刑法選擇題常出現模擬兩可的答案，要特別留意細節陷阱，民法法條多，不勉強全背下，只要能寫對關鍵字即可。強制執行法考古題重複率高，一定要很有把握拿分。

意外踏進國考，一考考三年，蕭程瑀坦言偶爾想放棄，轉頭看到一肩撐起家中經濟的老婆，牙牙學語的孩子喊加油，動力又回來了，「想要給家人更好的生活」，他說，迷惘時莫忘初衷。

考古 餐飲業

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