不盡信書「答題走自己的路」 她一年考取高普人事行政雙榜
彰師大輔諮系的林柏樺，沒有修教育學程，也不打算進到諮商領域就業，她在大三下準備公職考試，一年就錄取高普人事行政雙榜，更拿下高考榜眼。她說，凡事不用盡信書，答題要走自己的路，用自己的觀點跟方式論述。
林柏樺選擇有考心理學的人事行政。由於她從未接觸過行政法，一個個章節循序漸進地念，慢慢建立起知識架構。行政學則要看出題目在問什麼，有時候在問的是同一個觀念，只是包裝成不同問法，必須懂得冷靜識破，再從腦海中的答案庫找出答案。
林柏樺說，她喜歡到書局翻閱各式各樣的參考書，吸取不同觀點，且如果單看一本厚厚教科書，面對茫茫知識海，反而不知從中擷取答題養分，透過整理筆記，則能梳理出脈絡、答題重點，因此大多數的專業科目，她都有做筆記，備考後期也都以念筆記為主、課本為輔。
由於一心想先把書念完，再開始寫歷屆試題，林柏樺事後回想，自己考前三個月才把注意力放在歷屆古題上，時間不夠充裕，提醒考生可以儘早練習寫考古題。
自認認真、自律，林柏樺最後一年的大學生涯，將玩樂減到最低，可以一整天坐在書桌前讀書，一念就10小時起跳。但當倦怠上身，她還是會出門走走、跟朋友同學社交，玩回來後反而更認真。
一年就能高普雙榜，她認為，申論題要懂得用自己的話作答，抄課本意義不大，所以練寫考古題時一定不能看課本，才對得起自己良心，就算練習時拿到低分也沒關係，再檢討、精進就好。她分享，備考過程時常懷疑自己能不能上榜，要把這些情緒化為助力，與其擔心還看不出結果的事，不如趕緊好好念書。
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