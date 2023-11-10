不盡信書「答題走自己的路」 她一年考取高普人事行政雙榜

彰師大輔諮系的林柏樺，沒有修教育學程，也不打算進到諮商領域就業，她在大三下準備公職考試，一年就錄取高普人事行政雙榜，更拿下高考榜眼。她說，凡事不用盡信書，答題要走自己的路，用自己的觀點跟方式論述。

林柏樺選擇有考心理學的人事行政。由於她從未接觸過行政法，一個個章節循序漸進地念，慢慢建立起知識架構。行政學則要看出題目在問什麼，有時候在問的是同一個觀念，只是包裝成不同問法，必須懂得冷靜識破，再從腦海中的答案庫找出答案。

林柏樺說，她喜歡到書局翻閱各式各樣的參考書，吸取不同觀點，且如果單看一本厚厚教科書，面對茫茫知識海，反而不知從中擷取答題養分，透過整理筆記，則能梳理出脈絡、答題重點，因此大多數的專業科目，她都有做筆記，備考後期也都以念筆記為主、課本為輔。

由於一心想先把書念完，再開始寫歷屆試題，林柏樺事後回想，自己考前三個月才把注意力放在歷屆古題上，時間不夠充裕，提醒考生可以儘早練習寫考古題。

自認認真、自律，林柏樺最後一年的大學生涯，將玩樂減到最低，可以一整天坐在書桌前讀書，一念就10小時起跳。但當倦怠上身，她還是會出門走走、跟朋友同學社交，玩回來後反而更認真。