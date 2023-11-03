耐著性子克服弱科 1年奪下農業行政高考狀元

中興大學植物病理學系的周經智，畢業後準備起高普考農業行政，他不放棄弱科，耐著性子面對挫折，克服行政法、統計學難關，一年就高中高考狀元。

大學就明確清楚自己不喜歡待實驗室，周經智選擇走公務體系。他畢業後才開始準備國考，為了不讓念書佔據全部的生活，他到國小兼任課輔班老師，生活費全靠自己賺，也不讓自己只能圍繞著考試打轉。

雖然植物病理與農業有關，但行政法這一科，起初對周經智來說猶如天書，對於法律用詞跟邏輯相當不適應，花了近半年時間摸索、請教法律系朋友，才漸入佳境。面對行政法，需要放寬心，更需要耐心，「就是多看。」

不只行政法，統計學也差點難倒他。周經智的數學本來就不好，偏偏統計學需要用到微積分運算，但他連基礎微積分都不會，除了看補習班課程影片、自行上網找解答、到處問人，甚至連高中補習班老師都問了，但他認為，統計學是投資報酬率最高的一科，只要多練習題目，就一定有收穫。

農業經濟學則需要多練習圖型、推導公式，周經智建議，除了關注農業相關時事，基本理論跟圖型都要會，且農經跟農產運銷這一科重疊多，理論搭配實務辯證發揮，一起準備效果加乘。農業發展政策範圍廣，卻最有趣，他指出，考題未必在課本裡，且沒有標準答案，可常瀏覽農業部官網、農業決策資訊平台、農業學者文章。