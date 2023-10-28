狂練歷屆試題 警專考4次上榜
第四年才考上警專的劉柏辰，一路走來看輕、奚落不少，但也有幸遇到給予溫暖支持的親友。對他來說，唯有不放手，夢想才能到手，今年終於把警專考到手了。
在父母建議下，劉柏辰高三那年決定考警專，但考了三次都沒有好結果。他說，頭兩年生活自律，雖全神貫注，但後面開始彈性疲乏；第四年，認為不能再靠家裡養，同時也想接觸外界，轉而半工半讀。
「寫題目很有用！」警專考題重複率高，為了迎戰數學科，劉柏辰把歷屆試題寫到滾瓜爛熟，補習期間也追著老師提問。英文科也是一樣做法，考題重複率高，用心在常出現的單字、文法句型就可以掌握方向，劉柏辰不只做警專試題，連學測題目也寫過很多遍，今年英文就考了八十幾分。
先前多敗在作文的國文，這次則改變作法。他說，前幾年考試寫作文都像在記流水帳，今年痛定思痛請教老師修正，每周寫一篇給老師批改；史地則是輔以樹狀圖、年表等幫助記憶。
劉柏辰坦言，每次失敗都很挫折。除了遭同儕數落，家人也給了不少壓力，幾乎打算要放棄考試了，好在還有親戚支持、鼓勵，也有朋友可以聽他訴苦。
劉柏辰說，之前讀書方式隨性，後來強制安排讀書時間，讀完後反思是否真的吸收了。他建議想考警專的學弟妹，先調整好心態，旁人的話不要太在意，為自己堅持下去。
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