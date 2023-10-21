棄護理考警察 犯罪學當故事書

不當護理師，改行當警察。陳嘉倩從耕莘護理科畢業後，沒有投入護理領域，而是全職準備一般警察特考，備考的第三年，她為調劑身心，當起居家照顧服務員，服務的個案還會為她加油打氣。陳嘉倩說，考到第三年心態、作息轉變很多，「佛系」讀書，專攻弱點，走出自己的步調，心胸開闊，才能上榜。

臨床實習時看盡護理工作箇中辛酸，又因為爸爸是警察，促使陳嘉倩考慮轉行，「反正護理師、警察都要輪大夜」。不過她坦言，第一次接觸刑法、警察法規、犯罪學，要背的法條、理論多到腦袋亂糟糟，光補習班課程就上不完，更遑論複習。

第一年備考遭逢疫情，在混亂中度過，第二年，陳嘉倩調整腳步，差一分落榜。相較於前兩年全職準備，陳嘉倩不想再整天坐在書桌前，第三年決定當起居服員，周一到周六半天班，其餘時間讀書、上課，服務的個案甚至會提醒她有空就多看書。

陳嘉倩認知到，光背警察法規無法深入論述，翻課本、法典不夠用，所以會多翻解題書，參考各家觀點、刺激思考，也會多看刑法的相關判例。犯罪學則是串起理論脈絡，把犯罪學當故事書讀。

她分享，先前專挑晚上讀書，作息日夜顛倒，導致脾氣易怒、壓力大，後來白天需要工作，才養成固定作息與運動習慣，多跟外界接觸也能轉移心情，不再那麼焦慮，「就走自己的路，起碼對自己有交代。」