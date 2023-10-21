棄護理考警察 犯罪學當故事書
不當護理師，改行當警察。陳嘉倩從耕莘護理科畢業後，沒有投入護理領域，而是全職準備一般警察特考，備考的第三年，她為調劑身心，當起居家照顧服務員，服務的個案還會為她加油打氣。陳嘉倩說，考到第三年心態、作息轉變很多，「佛系」讀書，專攻弱點，走出自己的步調，心胸開闊，才能上榜。
臨床實習時看盡護理工作箇中辛酸，又因為爸爸是警察，促使陳嘉倩考慮轉行，「反正護理師、警察都要輪大夜」。不過她坦言，第一次接觸刑法、警察法規、犯罪學，要背的法條、理論多到腦袋亂糟糟，光補習班課程就上不完，更遑論複習。
第一年備考遭逢疫情，在混亂中度過，第二年，陳嘉倩調整腳步，差一分落榜。相較於前兩年全職準備，陳嘉倩不想再整天坐在書桌前，第三年決定當起居服員，周一到周六半天班，其餘時間讀書、上課，服務的個案甚至會提醒她有空就多看書。
陳嘉倩認知到，光背警察法規無法深入論述，翻課本、法典不夠用，所以會多翻解題書，參考各家觀點、刺激思考，也會多看刑法的相關判例。犯罪學則是串起理論脈絡，把犯罪學當故事書讀。
她分享，先前專挑晚上讀書，作息日夜顛倒，導致脾氣易怒、壓力大，後來白天需要工作，才養成固定作息與運動習慣，多跟外界接觸也能轉移心情，不再那麼焦慮，「就走自己的路，起碼對自己有交代。」
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言