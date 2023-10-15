OL考公職「死亡之組」五年差20分落榜 過來人揭1策略：一次就上榜
公務員「鐵飯碗」人人喊搶，然而備考之路艱辛，報考多年才上榜的考生也不在少數。一名女網友在Dcard發文分享，為了想要有更好的生活跟薪水，自從大學畢業後邊工作、邊讀高普考，也因為沒有錢報名補習班、靠自己讀，陸續準備了五年，最近卻陷入了落榜的焦慮之中。
原PO坦言，下班後總是很累、很難專心，從畢業到現在陸續準備了五年，去年高考文化行政成績出爐，自己離上榜差了快20幾分。原PO指出，聽到身邊有人也是一邊工作、一邊考試卻可以上榜，就會覺得自己沒有藉口，偏偏想考的組正是有稱作「死亡之組」的文化行政，讓她如今想再拚一次，卻很絕望不知該如何是好。
貼文一出，有些人認為原PO備考五年，離上榜仍有20分的差距，或許不適合考公職，「差2分再努力點吧，差20（分）努力上班吧」、「好好在民間努力工作也可以啊！平均差20幾分，還持續好幾年，就代表老天爺在告訴妳：妳不適合考試」；不過也有網友以自身經驗鼓勵，「年齡不是問題，我也是30後才開始準備（今年已考上）」、「我考7年，36歲時考上；我戰友考4個月，46歲時考上。以上供參，加油」。
針對原PO遇到的瓶頸，不少過來人給出建議，若分數始終考不高，可嘗試改報考錄取率較高的考科，「差很多分就該換考科了，我前兩年考一般行政雖然一直進步，但差最近一次還是6分，所以換錄取率比較高的勞工行政，今年第一次就上（榜）了」、「請直接換考科，不要再執著文化行政，一般行政去文化局也可以辦藝文採購」、「文化行政公務員並沒外界和備考生想像的那麼好，其他工作未必比較差，可以再多做考慮」。
網友們也建議，由於已出社會一段時間，較難掌握正確的讀書方法，仍可考慮存一筆錢補習，「認真回：去補習，這個錢不要省」、「我裸考那一次差三十幾分，補習念一年後只差兩分，再隔一年上榜」、「我也是邊工作邊讀書考了五年，補了兩次習，今年錄取，自從補習後會知道怎麼讀書，畢竟脫離學生時期一段時間」。
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