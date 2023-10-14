為顧家人換跑道 孝子連過雙榜

主修大氣科學的鄭宇烜，退伍後進入中科院擔任氣象預報員，但工作地點偏遠、管制嚴格，加上家人生病需要照護，讓他心一橫辭職，準備高普考。雖備考一年多來，突發狀況不斷，但他在家庭、讀書夾殺下，去年底先考上地特四等探花，今年再拿下高考全國第七名，連過雙榜。

需要看顧身心障礙的哥哥和住院的媽媽，鄭宇烜選擇考一般民政，希望離家近一點。但考試當周，先是家人確診，他抱病應試，最後差一分上榜，只好卯起來拚年底地方特考，順利錄取。打算再考一次高考的他，豈知哥哥再抱病，鄭宇烜必須家裡、醫院兩頭跑。

理科腦的他，面對社會科難免感到吃力，但鄭宇烜說，社會科一樣重視邏輯嚴謹度，法條背不起來，至少要理解。他回想，行政法是大噩夢，第一次寫申論題給行政法老師批改，老師連改都不願意改，刑法老師更直接把他轟成炮灰。

「有些同學被罵過就不敢再給老師改，但我愈挫愈勇！」鄭宇烜說，想到已經花了一筆補習費，硬著頭皮也要把不懂的地方弄懂。

雖然練題沒有其他考生來得多，但鄭宇烜會瀏覽不同考試的相關試題，從中找出考試方向、相對應的課本內容。鄭宇烜強調，不懂一定要當場弄懂，基礎若沒打好，後面就不會蓋出高樓。