堅持教師夢 代理15年終考上
成為代理教師前，林佳秀曾是護理師，插大就讀海洋大學、修習教育學程，想一圓教師夢，非師範體系出身，林佳秀在準備教甄時，常自認學科不如人，但有骨氣的她說，都沒叫學生放棄過了，自己當然也不能放棄。代理十五年，今年終於考取新北市國小教甄普通科偏特組。她說，相信只要努力，時間會證明一切。
非普通高中、師範體系畢業生的背景，讓林佳秀幾乎年年補習加強不足，但因讀書時間被零碎切割，今年才首度通過筆試。她強調，一定要花時間讀書，不是光寫考古題就夠。
雖然工作、家庭占用多數的時間，但先生、小孩全是林佳秀的幫手。她笑稱「數學之爛，連補習班老師都曾開玩笑要我算了」，但她堅持不放棄，兩個兒子也當起她的數學小老師。她還會加印一份沒有解答的講義，在空白講義上試算，雖然花時間，但非常有用。
每年落榜都在哭，林佳秀說，補習班老師、家人給予的支持，是讓她再加把勁的動力，複試更有幸遇到貴人們鼎力相助，感謝新北市光華國小校長洪中明、主任陳建志、教師吳奕成、沙崙國小校長林惠珍、秀山國小特教中心主任黃俊榮、育林國小校長張維中、退休校長廖文斌，也感謝光華同事們提供各項資源。
她鼓勵還沒上岸的考生，要清楚不足之處對症下藥，讀書一定有撞牆期，要找到紓壓方式，送給大家一句話「堅持，相信自己可以！」
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