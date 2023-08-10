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消防設備人員考試剩筆試 免專業訓練銜接職業管理新制
考試院院會今天通過，消防設備人員考試免除專業訓練，未來只要筆試總成績及格，就能取得考試及格證書，溯及既往至今年6月，影響者共341人。
考試院表示，過去想當消防設備人員，須先報考筆試，經錄取後再受專業訓練，期滿且成績及格，或具有內政部核發的消防實務經驗2年以上證明文件，才能取得考試及格證書。未來免除專業訓練，只剩筆試。
考試院指出，消防設備人員法今年6月21日公布施行，由於消防人員設備人員法已經規定，需具2年實務經驗以確保能執行相關業務，因此現行考試程序中的專業訓練已非必要。
考試院表示，為配合職業管理制度調整，採取較為衡平且合理的考試程序，讓考試和職業管理制度相互銜接，因此今天院會通過修正考試規則相關規定，配合刪除考試程序中的專業訓練規定，同時廢止這項考試錄取人員訓練辦法。
考試院指出，新舊法規過渡期間受影響的有341人，將相關規定溯及自今年6月23日施行，免除其專業訓練，可以直接取得考試及格證書。
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