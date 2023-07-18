國考結束考生1舉動藏感人寓意 過來人印證上榜傳說：不回來了

國家考試備考不易，不少人需要花費多年時間，才能如願考上心中志願。一名高考考生在Dcard發文詢問，好奇當考試結束、監考老師離開後，基於個資疑慮，若將桌上名條撕掉帶走，是否會被扣分或有無不妥情事，不料卻意外揭露「撕名條」背後含意。

原PO指出，會想把桌上名條撕下，是因為不想讓別人看到自己的名字，後來卻擔憂不知道是否會被扣分，「主動撕掉好嗎？」。對此，網友們給出解答，「放心不會，我有問過可以」、「可以撕下來不用擔心哦！不然下個考試也是工作人員要撕掉再貼新的，我也有撕下來當紀念」、「不會，我都有撕，當貼紙紀錄在自己的日記」、「我都撕下來貼在裝考卷的L夾，拿回家做紀念啊」。

然而有過來人揭露「撕名條」背後的傳說，過去就有網友熱議，考生離開考場前「撕名條」，就如同出嫁丟扇子、出獄別回頭的習俗，意味著「把自己帶離考場」，上榜了就不用再回來考的含義，是個討吉利的舉動。

不少人直呼神奇「有撕都上榜」，「去年考完撕下來做紀念就考上了」、「撕下來的幾次都有考上」、「對耶，當年考完某國考也有把名條撕掉，當作是紀念，後來也有上榜」、「考過幾次考試，只要有撕都剛好上榜，不知道湊巧還怎樣」；另一方面，對於長期備考的考生也是種慰藉，「不知道為什麼看了有點感動，有心無心準備了一年，我知道我不可能上榜，但我對考試也是盡全力的寫完了，最後離開前也撕了名條。準備考試不適合我，開始找工作、做自己想做的事，希望不走回頭路」。