辭公職被罵爆！備考期母照三餐羞辱「沒用的傢伙」 她崩潰想搬家
來自家人的情緒勒索令人相當難受，有網友因辭去月薪三萬的公職，而遭家人酸言酸語，即使準備報考其他職系，她的媽媽依然照三餐罵她「考不上啦，沒用的傢伙」，因此她考慮跟家人謊稱考上並搬出家中。對此，其他網友都認為「騙不騙不是重點」，但她要儘速搬家，否則可能導致自身身心健康出問題。
一名網友在論壇Dcard發文表示，她在大學畢業後，花費一年半考上月薪三萬的公職，但因為經常加班、主管喜歡刁難人，導致工作期間的心情都很憂鬱，最終工作四年決定離職，被她的媽媽得知後就不斷被罵，例如「把鐵飯碗辭掉出去給人笑、人在福中不知福、別人都做得了就你難搞、去哪都有慣老闆啦、這都忍不了、有夠草莓」等語。
該網友崩潰表示，因為在家中沒有自己的房間，所以媽媽幾乎是照三餐罵她，雖然她已在準備國考，但媽媽依然會羞辱他「考不上啦，沒用的傢伙」，甚至還會威脅她要告訴其他親戚，讓她丟臉。
該網友表示，其實自己已經提前給媽媽一年半的薪水，也沒有跟家中拿錢，甚至每月還有幫忙負擔家中伙食費，由於前陣子家人出意外無法自理，她才沒有搬出家中，最近她開始思考，是否該跟家人謊稱已經考上，並搬出去，離開情緒勒索的媽媽。
其他網友紛紛建議趕快搬家，有人留言「感覺妳壓力真的很大，再這樣下去身心會生病的，搬出去可能會好很多，搞不好沒有她在旁邊施壓，明年真的就考上了」、「是我就直接挑明我要獨立搬出去住了吧，妳搬出去後猜家裡人的態度才會改變」、「要是我就天天罵回去了，妳也太會忍，我一定發飆見到她就罵，以牙還牙，但還是搬出去比較好啦，別再為了家人忍耐了，不值得啦」。
還有人留言「可以的話就搬出去，不然國考壓力已經那麼大，還要面對這些言語，長期下來真的會生病，這種時候最不需要的就是那些酸言酸語。況且妳沒有跟誰拿錢還幫忙負擔家裡，又不是沒錢還辭職當全職考生。如果是我可能會直接說：啊這麼會講怎麼不自己去考？人生是自己在過，選一條自己適合的路吧，就沒多少錢還要搞到自己憂鬱」。
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