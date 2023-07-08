放棄警職鐵飯碗 一年登雙榜

當了三年警察的陳冠燁，因追求其他生活，「裸辭」準備公務員考試，只花一年就考取地特三等、初考一般民政雙榜。他說，上榜不是終點，只能算是拿到人生及格的門票，還必須不斷努力前進。

金融管理學系畢業的陳冠燁坦言，當初考警察，是看在薪資不錯，受訓期間，也曾思量過，想再挑戰其他國考。

任職警察期間，陳冠燁只在閒暇看點書，但對工作茫然，又遭逢失戀打擊，讓他身心俱疲，剛好給了他「裸辭」的契機。他在一一一年初辭掉警察工作，開始補習，選考一般民政。

陳冠燁分享，念書方式就是多看、看懂，能用自己的話講述一遍。他會比對不同解題書的解法，加深記憶，若解法有重複之處，就是考試重點所在。

相對於刑法、民法，陳冠燁認為行政法最難，因考點廣、不好掌握，還必須時常更新考點，投資報酬率較低，因此策略性地將行政法目標放在相對好掌握的選擇題。雖然公共政策考題也與時事有關，但其實都是新瓶裝舊酒，用新的時事來考舊的概念，只要找出題目要考的考點，扣緊學理回答，就不會考得太差。

從捧鐵飯碗，到沒了工作與收入，陳冠燁坦言難免心慌，由衷感謝家人從起初反對到默默支持，身邊也有一、兩個朋友願意充當垃圾桶，讓他傾倒壓力。