研究所高考上榜...13年後難買房、不敢生 38歲公務員勸：快逃

公職薪水、環境穩定，是過去不少人搶捧的鐵飯碗。不過，一名剛參加完研究所同學會的公務員，卻在Dcard上分享自身經歷，只見同窗各個飛黃騰達，自己今年38歲仍買不起房，力勸年輕人別再踏入公職苦海，掀起熱議。

原PO回憶，當年受到金融海嘯影響，一票人選擇考進公務員，自己也在研究所考上高考，於中央單位就職。原以為生活穩定，如今38歲、任八職等的原PO卻覺得越來越可悲，年薪大概落在一百萬初頭，竟買不起房、小孩也不敢生。

「看看當年繼續選業界的朋友們，如今都混的有聲有色」，原PO看著別人開BMW，自己只能開Toyota；別人買在新北第一環，自己卻還只能租房；更甚同學都已爬到經理、資深副理階級，和自己的薪資相比，差了至少20、30萬，讓他越來越抬不起頭。

談到退休金，原PO更不信任年金改革，能讓自己退休後仍領有當初的薪資，擔憂退休金恐和勞保差距不大。種種原因，原PO也力勸新進公務員「如果能逃走趕快逃走」，直呼「現在外面大環境，真的不需要當公務員」。

貼文一出，引起網友們正反論戰。部分人力挺原PO，「政府加薪速度太慢，調幅太少呀」、「完全跟我一樣啊⋯沒有好爸媽只能靠自己，永遠追不上階級複製，所以我看開了」、「看到原PO的文深有同感，很多人都沒經歷過次級房貸，不知道當時的恐怖」、「深有同感，我也是在同一時期進來公務界的，當年，我在業界已是月薪有七萬的一個小主任，如果當時我能堅持，說不定現在的月薪至少是二十萬起跳了」。

不過，也有網友不領情，「公務員最大的優點是極穩定的現金流，這個優點最適合買房子跟買股票，你自己沒利用這個優點，沒眼光在低點買房買股，就別怪公職薪水低了」、「不是當初考公職前就知道的事嗎？想要錢多就不要待公職啊，趁能跑的時候跑，而且高薪很多都要加班」、「本來就是有一好沒兩好啊！自己選擇前難道不知道？都幾歲了還不會評估？真的有勇氣就辭職出去打拼啊」、「每個進來的都覺得自己出去一定能年薪300萬起跳，到底哪裡來的自信」。