考前4個月才醒悟…從逃避到逼自己寫考古題 她1年考取書記官

從台藝大圖文系畢業後，林儀姍未投入相關產業，而是挑戰司法特考。曾陷入無法大書特書考古題的貧瘠期，林儀姍一度選擇逃避，直到考前四個月幡然醒悟，乖乖交卷給補習班老師批改，進一步修正盲點、補強弱點，讓實力扶搖直上，一年就考取四等書記官。

林儀姍歷經畢業製作階段後，體認到自己不想從事圖文傳播相關工作，想起過去曾懷抱法律志向，畢業後起手式，就是先全職準備書記官考試。雖非本科生，她透過補習聽講很快進入狀況，等到真正動手寫歷屆試題，挫折感才找上門。

她回想，起初模仿解題書擬答，堪能應付，到了自主練習在空白試卷上從頭寫起，這才發現自己只寫得出兩、三行字。但林宜姍當下的應對方式，不是正面迎戰，而是極盡所能地逃避，連補習班小考都故意不去，就怕看見其他同學振筆疾書的場景，照映出自己的詞窮語塞。

「再不面對，就明年見！」直到考前四個月，已沒退路，林儀姍只好硬著頭皮寫、再交給老師改，令她意外的是「老師沒改、有改差好多」，她從批改意見裡頭，正視、修正問題，完全突破心魔，實力也大幅提升。她提醒，不要怕丟臉，一定要逼自己寫考古題，也一定要給老師改，有人指出錯誤，讓進度幅度差很大。

林儀姍說，刑法考試題型固定、答題模板制式，基本上有念就有分，民事訴訟法則相對抽象，且概念環環相扣，必須以巨觀視角來看到整部法的架構，行政法也是無法套用模板，必須仰賴理解、法律概念間的連結性才有辦法作答。至於民法，考試範圍不難抓，總則掌握到，選擇題就可拿高分。

從自我放棄到懸崖勒馬，林儀姍說，最後幾個月用力逼自己，逼出極限是上榜關鍵，因為越接近考試，就越清楚自己沒有能量繼續重考，想到再多苦撐一年的畫面，就會加倍努力唸書。為了不讓自己睡著，她在補習班教室都站著念書，她笑說，找到適合自己念書的環境很重要，補習班後排桌子高，她剛好可以站著念，加上冷氣很大聲，成了一種另類的白噪音，讓她更能專注書本。