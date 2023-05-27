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寢室貼滿室友筆記 助她考上營養師

聯合報／ 本報記者葉冠妤
蕭涵跟大學室友一起準備營養師高考。圖／蕭涵提供
蕭涵跟大學室友一起準備營養師高考。圖／蕭涵提供

長庚科大保健營養系畢業的蕭涵，有群同住四年的神室友，一起準備營養師考試時，室友們的筆記貼滿寢室牆面，互相督促鼓勵，其中幾個室友先考上了，還會回頭來教蕭涵，讓她在國考路上不孤單，最後順利通過營養師高考

蕭涵大四開始準備營養師高考，對她而言，生理學與生物化學念起來最痛苦。她說，生化要用英文單字背分解圖，有時候會搞不懂相關性，為此畫了很多圖表，同寢室的室友們也是準備營養師考試的戰友，大家畫的圖表貼滿寢室牆面，連廁所也沒放過，有時候還會觀摩、學習彼此的思考路徑。

蕭涵說，團體膳食設計與管理注重實務，用生活常識就可以作答，團膳計算題非常重要，室友不斷耳提面命「多學就可以多拿分」，也樂於花時間一題題教她，最後成功克服。

膳食營養學也是透過練習歷屆考題，掌握常出的題型重點，蕭涵建議，透過訂正錯誤題目、重複練習，就會發現盲點。

蕭涵說，第一次考試沒通過時，難免會灰心難過，還沒考上的同學們創建群組，時常加油打氣、討論考題，已考上的室友們也繼續鼓勵她。她則砥礪自我「相信一定會考上」再痛苦也要讀。她說，這條路雖然花了點時間才有收穫，但既然是自己想要的，就要堅持下去、正面思考。

室友 考題 高考

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