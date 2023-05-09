快訊

不忍了！泰山公告：解任陳敏薰獨立董事職務

桃園羽球場天花板崩落遭監院糾正 張善政市府回應了

明晨低溫見1字頭周四回暖 「這天」變天全台迎降雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

考選部宣布 113年營養師、護理師國考採電腦化測驗

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
考試院院長黃榮村(前排左5)、考試委員吳新興(前排右5）、王秀紅(前排右4）、姚立德(前排右3)及考選部部長許舒翔(前排左3)到電腦化測驗學校輔仁大學舉辦座談會，並與試務工作夥伴合影。圖／考選部提供
考試院院長黃榮村(前排左5)、考試委員吳新興(前排右5）、王秀紅(前排右4）、姚立德(前排右3)及考選部部長許舒翔(前排左3)到電腦化測驗學校輔仁大學舉辦座談會，並與試務工作夥伴合影。圖／考選部提供

考選部推動國考數位化，擴大辦理電腦化測驗，民國111年起分階段逐步推展，今天傍晚宣布，預計自113年起增納營養師及護理師兩項考試。為擴充電腦試場座位容量，考試院院長黃榮村、考試委員及考選部部長許舒翔共組行動團隊，到大專校院辦理多場電腦試場認證座談會，秉持以考生應試權益、資訊安全及系統效能為核心的信念，穩健推動國考數位轉型。

考選部指出，電腦化測驗93年開始辦理，考選部在試務技術成熟、電腦作答環境安全及考試過程穩定的基礎下，穩健發展申論試題電腦化測驗，繼去年七月首次辦理心理師考試申論試題電腦化測驗後，持續評估應考人數適中、電腦座位數可容納的其他醫事人員類科，逐步納入電腦化測驗範圍。

考選部說明，為順利推動電腦化測驗轉型，考試方式變革採取循序漸進、由易而繁的方式。目前電腦化測驗試務技術已從測驗試題發展到申論試題，申論試題電腦化測驗係分兩階段推動，第一階段以純文字作答的考試為優先，並選擇應考人數與應試科目數量適中、應考人資訊處理能力較熟練的考試為主。

經考選部評估，111年7月先納入心理師考試，113年將推動營養師採行；第二階段則會依照實施成效，再擇定合適類科，並擴大至以繪圖等非純文字作答之考試。此外，在測驗試題電腦化測驗部分，該部112年納入中醫師考試後，目前積極推動每年舉辦三次護理師電腦化測驗考試，以滿足護理職場急切人力需求。

考選部指出，舉辦電腦化測驗的試區學校必須經過嚴謹的認證程序，以確保電腦試場應試環境安全性符合國家考試需求；截至111年底，合格的試區共18間，電腦座位數共有8153席。

考選部表示，因應擴大辦理電腦化測驗，適用的考試類科逐年增加，正積極擴充電腦試場座位容量及建置考試所需電子試題，預計到112年6月底前，國考認證合格學校可達25間、座位數計1萬1773席，且113年營養師考試、護理師第一次及第三次考試將可納入電腦化測驗。

至於第二次護理師考試採電腦化測驗是考選部下一階段努力的目標，所需試場座位數約2萬席，包括近1萬6000名應考人及2成預備座位，考選部將持續與學校洽商合作，並向行政院爭取專案經費，加速建置電腦試場，持續優化國考數位轉型。

護理師 心理師 黃榮村 考試院

延伸閱讀

國考電腦化測驗 113年增營養師、護理師考試

癌友住院化療性騷女護理師判拘80日 法官：他飽受疾病所苦

胸腔病院護理師林雅慧、林佳儀表現優異今獲衛福部表揚

醫院救護車執行任務與小貨車撞4人受傷 包括隨車護理師

相關新聞

考選部宣布 113年營養師、護理師國考採電腦化測驗

考選部推動國考數位化，擴大辦理電腦化測驗，民國111年起分階段逐步推展，今天傍晚宣布，預計自113年起增納營養師及護理師...

休學訂目標 退伍5個月後當榜首

中興大學應數系畢業的徐維謙，資科所念完碩一，就決定休學不再繼續念，計畫考公職，差點鬧出家庭革命。面對家人的關切探問，他不...

他先斬後奏休學考公職 5個月後成了榜首

中興大學應數系畢業的徐維謙，資科所念完碩一，篤定不再繼續念，先斬後奏休學，計畫考公職，差點鬧出家庭革命的他，一派淡定，面...

國考數位化 今年先增中醫師、明年納護理師

國民黨立委謝衣鳯、民進黨立委鄭運鵬昨在立院司法及法制委員會質詢國考數位化議題，考選部長許舒翔答詢，會視情況考量適切性，研...

國考數位化 考選部長：會視情況考量適切性 逐步納入

國民黨立委謝衣鳳、民進黨立委鄭運鵬今天在立法院司法及法制委員會質詢時提及國考數位化議題，考選部長許舒翔答詢，會視情況考量...

中山工商26生考取室內配線乙級 畢業薪水行情40K起跳

高雄市中山工商電機科今年有26名學生考取「室內配線」乙級證照，通過率高達八成六，畢業薪水行情可以達到40K以上。台灣房市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦