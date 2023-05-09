考選部宣布 113年營養師、護理師國考採電腦化測驗

考選部推動國考數位化，擴大辦理電腦化測驗，民國111年起分階段逐步推展，今天傍晚宣布，預計自113年起增納營養師及護理師兩項考試。為擴充電腦試場座位容量，考試院院長黃榮村、考試委員及考選部部長許舒翔共組行動團隊，到大專校院辦理多場電腦試場認證座談會，秉持以考生應試權益、資訊安全及系統效能為核心的信念，穩健推動國考數位轉型。

考選部指出，電腦化測驗93年開始辦理，考選部在試務技術成熟、電腦作答環境安全及考試過程穩定的基礎下，穩健發展申論試題電腦化測驗，繼去年七月首次辦理心理師考試申論試題電腦化測驗後，持續評估應考人數適中、電腦座位數可容納的其他醫事人員類科，逐步納入電腦化測驗範圍。

考選部說明，為順利推動電腦化測驗轉型，考試方式變革採取循序漸進、由易而繁的方式。目前電腦化測驗試務技術已從測驗試題發展到申論試題，申論試題電腦化測驗係分兩階段推動，第一階段以純文字作答的考試為優先，並選擇應考人數與應試科目數量適中、應考人資訊處理能力較熟練的考試為主。

經考選部評估，111年7月先納入心理師考試，113年將推動營養師採行；第二階段則會依照實施成效，再擇定合適類科，並擴大至以繪圖等非純文字作答之考試。此外，在測驗試題電腦化測驗部分，該部112年納入中醫師考試後，目前積極推動每年舉辦三次護理師電腦化測驗考試，以滿足護理職場急切人力需求。

考選部指出，舉辦電腦化測驗的試區學校必須經過嚴謹的認證程序，以確保電腦試場應試環境安全性符合國家考試需求；截至111年底，合格的試區共18間，電腦座位數共有8153席。

考選部表示，因應擴大辦理電腦化測驗，適用的考試類科逐年增加，正積極擴充電腦試場座位容量及建置考試所需電子試題，預計到112年6月底前，國考認證合格學校可達25間、座位數計1萬1773席，且113年營養師考試、護理師第一次及第三次考試將可納入電腦化測驗。

至於第二次護理師考試採電腦化測驗是考選部下一階段努力的目標，所需試場座位數約2萬席，包括近1萬6000名應考人及2成預備座位，考選部將持續與學校洽商合作，並向行政院爭取專案經費，加速建置電腦試場，持續優化國考數位轉型。