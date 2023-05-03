中山工商26生考取室內配線乙級 畢業薪水行情40K起跳

高雄市中山工商電機科今年有26名學生考取「室內配線」乙級證照，通過率高達八成六，畢業薪水行情可以達到40K以上。台灣房市榮景帶動室內配線行業紅紅火火，擁有證照師傅大受建築業歡迎，尤其室內配線乙級證照在業界被稱為「甲種電匠 」，薪資三級跳。

中山工商林昭億校長表示，學校從108學年度起增設「電機科」，今年除了26人通過室內配線乙級證照，還有兩人各自考取6張證照。另電機與電子群共有57名學生已取得台電「輸電架空配線」丙級證照，25人正準備今年112年台電招考「輸電架空配線類」的考試，準備成為金飯碗的「台電人」。

實習處主任廖家新指出，電機三甲班導師王慧娟負責盡職，鼓勵同學考照證明自己的能力。學生馮冠莀就有室內配線乙丙級和工業配線、自來水管配管、特定瓦斯器具裝修、工業電子丙級等6張證照；廖桀恩也不遑多讓，通過室內配線乙丙級、工業配線、自來水管配管、輸電架空配線、工業電子丙級等6張證照。

電機科主任吳明璋表示，室內配線乙級證照（早期稱甲種電匠）很難考，就算有經驗的師傅，也不見得能取得乙級證照，但通過後就如同拿到水電行的「畢業證書及開業通行證」，可從事高低壓用電設備及線路裝置與維修，直接就業甚至自行創業都沒問題，薪資至少40K起跳，而且供不應求。今年有30名同學報名室內配線乙級檢定，有26人順利通過，通過率86.7%，學界和業界都稱讚。

立志當「台電人」的廖桀恩說，知道學校有開「台電養成班」就報名參加，因為台電工作穩定、福利又好，但只有兩周時間練習，因此連晚上都自願留下來練習輸電架空配線。他覺得最困難的是綁鋼絲繩，一開始抓不到技巧屢屢失敗，後來請教前輩竅門，加上練習才終於克服，也如願通過輸電架空配線丙級證照。

彭緯翰對電機類有興趣，高一參加「台電養成班」，自知學科較弱，從零開始學習，基本電學拿到高分，再花一個月時間訓練體能，單槓、負重樣樣來，果然順利過關；術科則是反覆練習，不懂就請教老師或同學，如今通過輸電架空配線丙級證照，下周準備參加台電正式考試。