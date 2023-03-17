目標高普考卻意外成地方特考高雄榜首 她分享申論題寫作祕訣

目標放在今年七月高普考人事行政的薛力慈，只是把去年底的地方特考拿來練筆，不但意外上榜，還拿下高雄市榜首。她分享，申論題作答考的不只是解題力，寫作力也很重要，文章架構層次分明，架勢做出來，就算內容稍嫌虛弱，也能拿到分數。

心理系出身的薛力慈，因為不想當心理師，選擇投身一樣能運用心理專業的人事行政。她在大四那年開始補習，只有乖乖跟課，沒有額外讀書，當年參加高普考，遇到申論題幾乎繳白卷。但她本來就給自己相對寬裕的備考期，沒有打算應屆考取公職，所以無損她的步調與信心。

畢業後，薛力慈當起全職考生，也開始著手整理先前所學。學科部分，她讀完課本，就會做心智圖，薛力慈強調，心智圖對建立知識體系很有幫助，能快速了解章節架構，做心智圖的過程也能更熟悉考點，甚至考前看心智圖就很夠力。做完心智圖，下一階段就是寫考古題、整理筆記。

因為寫申論題的經驗匱乏，薛力慈作答時會參照其他解題方法，再整合課本讀過的內容，用電腦打字作成筆記，以試題作為筆記目錄，在題目旁邊註記考試年份，一眼就可以看出哪些題型常考，複習起來較有效率。

「申論題除了考解題力，也考寫作力！」擅長寫作的薛力慈，在寫作上極具優勢，剛好補足她解題力的不足。她指出，申論作答架構很重要，前言、正文、結論要層次分明，「至少形式上看起來有模有樣」，架勢做出來，即便內容稍嫌虛弱，也拿到了一半分數。

薛力慈只把地特當作練筆用，自認準備得不夠充分，法科法條也還沒開始背，薛力慈說，考法科時，因為法條還不熟，有幾題連掰都掰不出來，直接空白投降，一考完地特，就立刻警醒要更加倍努力，繼續讀書，沒想到幾個月後在榜單上看到自己名字，只能用驚訝來形容。

若分析上榜原因，薛力慈認為，國考是看平均分數，雖然她的法科搞砸，民刑總只考了30幾分，但她心理學80幾分、行政學也考到近80分，剛好填補法科的失分，所以她提醒考生，遇到不會的題目別慌張，有一、兩題寫不出來也不要影響心情，只要其他科不拉低水平，一樣有機會，心態放鬆，反而能把能力發揮到最大。