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地特五等考試將取消 和初考合併以避免重覆報考、錄取

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
考試院院長黃榮村（右3）今與媒體茶敘時表示，未來地特五等考試將和初考合併。記者歐陽良盈／攝影
考試院院長黃榮村（右3）今與媒體茶敘時表示，未來地特五等考試將和初考合併。記者歐陽良盈／攝影

考試院院長黃榮村今與媒體茶敘時表示，未來地特五等考試將和初考合併，避免以往因考試時間接近，重覆報考和重覆錄取的情形出現。

考試院今已將立法院第10屆第7會期攸關考試院的優先法案清單，包含考試院組織法修正案、公務人員退休撫卹基金管理局組織法草案、法律專業人員資格及任用條例草案等11案，函送立法院優先審議。

考選部部長許舒翔今表示，以往地特五等考試和初等考試時間接近，僅差一個月，因此常出現重覆報考和錄取的情形；地特五等考報考名額本來就不多，每年約有六成考生重覆報考，擬明年起將兩者合併，取消地特五等考試。

黃榮村表示，因應司改，提出「法律專業人員資格及任用條例」草案，未來將採多合一考試後再分流的方式，司法人員需先取得資格再分流、申請和訓練後再分發，這項草案今已送立院排審。

考試院秘書長劉建忻說明，這項草案和司法院、法務部、銓敘部等單位共同研擬，擔心接下來的會期若未過，明年又要重新開始，盼院會能排入優先法案審議。

黃榮村表示，今送審的幾條法案皆涉及文官制度改革，有其迫切性和重要性；組織法方面包括「考試院組織法」、「銓敘部組織法」、「公務人員退休撫卹基金管理條例」等3項修正草案，新立法的「公務人員退休撫卹基金管理局組織法」草案，和「公務人員退休撫卹基金管理委員會組織條例」廢止案。建請立法院排進優先法案審議。

考試院 黃榮村 立法院

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