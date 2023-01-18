女公務員狂加班「踢鐵板」喊冤不為錢 背後心機網看傻：缺德

工作性質穩定、能夠準時上下班，是不少人對公務人員的印象。但Dcard上卻有一位女公務員發文分享，近來因單位來了個新主管，導致工作上申請加班遇到重重困難，不料當網友們了解其加班的真實目的後，竟紛紛怒批她缺德、心態可議。

原PO表示，最近單位換了個新主管，可能因新官上任三把火，什麼事都看得很仔細。過去報加班，前主管當天就核可了，也不會過問什麼，但新主管卻會端看很久，更直問原PO「為什麼一直加班？」，並認為她的業務似乎沒有加班的必要。

主管也嚴厲訓斥，希望原PO盡量在上班時間處理完業務，讓她無言嘆道「連加班都要擋」，直呼「好懷念前主管」。貼文一出，網友也安慰原PO，希望她時間到，「該下班就下班」，不料原PO卻回應「對啊，本來想說用加班換補休，現在就只能盡量準時下班了」。

得知原PO的真實想法後，眾網友看傻怒批，「所以是事情真的做不完還是？時間到就下班啊，他都講白了就是不要看到妳在位置上騙假」、「重點是妳的工作到底有沒有需要加班吧」、「為了補休而加班？不是因為工作做不完？」、「妳是不是工作效率很差，還自認為很認真？」。

不過也有過來人推測主管擋加班的心態，認為很有可能是怕自己被上頭盯上，或心底在懷疑原PO是否能力不足，「可能也是看機關業務量跟風氣吧，我這邊也是幾乎時間到就準時走人，如果加班反而會被當成騙假或是能力不足」、「他可能覺得妳能力不佳動作慢，又或是怕自己被上頭釘（盯）」、「應該是怕妳申請到上限吧，超過上限主管要寫報告欸，可能口氣不是很好，但他／她也需要瞭解一些情況呀」。