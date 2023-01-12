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考上公務員就能一勞永逸？ 他擔心狂加班遭勸：做好心理準備

聯合新聞網／ 綜合報導
一名領有身心障礙手冊的網友表示，他雖想考公務員，卻又因聽聞公務員得「經常加班」猶豫不決。圖為國家考試示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
一名領有身心障礙手冊的網友表示，他雖想考公務員，卻又因聽聞公務員得「經常加班」猶豫不決。圖為國家考試示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

公務員是許多人眼中的鐵飯碗，不過其頻繁加班的文化也讓許多人難以適應，一名想報考公務員的身心障礙者即抱怨，即使辛苦考上公務員，仍要面臨不斷加班的困境，使他開始思考是否還有其他出路。

一名PTT網友發文問，「考公務員真的一勞永逸嗎？」他表示自己持有身心障礙手冊，且已經有年紀了，雖然有意從事公職，卻又擔心花了一大筆錢補習上課，當上公務員後還要不斷加班，讓他甚感猶豫，「好奇除了公職我沒有其他條路嗎？」

有些網友勸原po，想做公務員就要有心理準備，「當公務員很難不加班，如果不去就會被講話，請三思」、「除非你就為了不加班，寧可讓考績爛爆，也沒人跟你講話，業務沒人幫忙，請假沒人代理，那你就別加班吧」、「要先準備一段艱難的過程考上，考上後裡面的人很喜歡內鬥，本人心得」。

更有人無奈表示，很少有工作可以一勞永逸，「上了年紀應該也知道人生事情很難一勞永逸，而是有問題就嘗試解決吧」、「上了年紀選擇變少了，還是先求有吧」、「你對工作認知有問題」。

也有網友提出其他可能選項，「公司的櫃檯或行政類都不太需要加班」、「建議找一般公司的行政或文書工作，壓力才不會太大」、「一般公司+1，聽朋友說是可以準時下班接小孩」、「去考台電中油的雇員就好啦」。

公務員 加班 補習 求職

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