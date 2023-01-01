高普考「死亡之組」限一年考上？ 她曝家人1句話緊逼掀論戰

公職鐵飯碗人人想搶，然而準備國考卻是條漫漫長路。一名女網友在Dcard上分享第一年準備高普考人事行政，由於科目繁多素有「死亡之組」的稱號，目前僅跟課半年卻遭家人緊逼「一年考上」，沒考上便要求出去工作，掀起網友們熱烈討論。

原PO文中寫道，相當感謝家人給自己一年時間全職念書、沒有經濟壓力，但礙於非本科生，甚至到今（2023）年3月底才會上完第一輪課，卻被要求7月必須上榜，近來嘗試慢慢寫題目，卻仍和目標有很大差距，讓她直言壓力非常大。

原PO自認，若有兩年準備時間會更有自信應考，因此也嘗試和家人討論，能否在第二年找份簡單的打工、兼職讀書，卻換來家人堅持「沒上，就是要去工作」，甚至有時會對原PO說道，「一年沒考上到時候出去做女工，看妳怎麼辦」，使她既痛苦又焦慮。

貼文一出，有網友不看好，認為人事類科與一般行政類似，錄取率皆不高，上榜平均要花上3年時間；也有人認同家長看法，直言一年沒考上就去工作「很正常」，「畢業兩年然後0工作經驗，只怕到時候妳就會知道什麼是社會的無情」。

不過也有網友力挺原PO，「一年上不是問題，反倒妳應該更堅強，不要被這種話語輕易擊倒」、「一直想沒考上怎麼辦真的就考不上了，一年不容易但並不是不可能」。對此，過來人則是建議，若進入第二年備考仍可考慮兼職，如行政文書、各機關約聘僱人員，或在餐飲業、工時不長的內場打工也可考慮。