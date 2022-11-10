大學領書卷獎...她考公職三年差6分落榜 過來人見考科嘆：沒救

公職鐵飯碗人人想搶，然而準備國考卻是條漫漫長路。一名女網友在Dcard上分享，自己備考公職3年仍落榜的迷惘心境，和過去領書卷獎經歷及身邊同學發展比較，竟不自覺感到失落、焦慮，因而請求過來人們的指點。

畢業於公立大學教育系的原PO表示，過去在校有拿過書卷獎，因為不想走教職，大四開始自己準備高普考，第一年應試當試水溫，到了第二年還是沒上榜就真的有點灰心。畢業後跟姊姊又同住了一年，雖然父母依舊鼓勵她繼續專心補習備考，但內心仍是有些焦慮。

原PO嘆道，腦中偶爾會出現「是不是該搬回家念書」、「是不是要先去找份工作」、「是不是要換個更好考的公職考試」等想法，後來搬回家也找了份離家近的兼職，開始自己讀書備考，這次也打算準備國營考試，但仍是不抱任何希望。

貼文一出，網友們也好奇考科、落榜情形，原PO回覆自己是考「一般行政」，考試放榜分數則是差了6分多。對此，網友們坦言「沒救了」，直指「一般行政」真的超難考，「差1分內還可以拚拚看，差6分就別浪費了」；也有過來人認為少個一兩題、零點幾分還可以安慰自己是運氣不好，「差太多的話要不要稍微思考一下自己是不是不太適合考試」。

不過，也有網友鼓勵原PO，「很多人都考三到四年啦~不用太失落，爸媽都沒說妳什麼，別在那邊內心戲那麼多」、「真的！繼續努力」、「國營考科相較容易，考進去也跟普考差不多薪水，可以試試看的」；另外，網友建議可以多考幾種與考科相似的考試，增加上榜機率，或先去縣市政府找份跟考試相關的約聘，免得好不容易考上卻待不久。