司法等5類人員考試 本周末起登場
考選部今天表示，111年司法、調查、海巡、移民特考、111年法官遴選資格考試，將於8月13日（星期六）至15日（星期一），在台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東6考區、23個試區同時舉行。
考選部表示，本5項考試設53類科（組別），涵蓋法律、防制犯罪、海上保安及國境出入管理等領域，均與公共利益、人民生命及財產安全密切相關，並對用人機關業務執行所需人力極為重要。
考選部指出，除司法官、律師考試外，本5項考試也為法律人年度重要的指標性考試，自開辦考試以來，已拔擢錄取2萬多名優秀適格人才投入公部門，在司法調查及邊境安全之第一線貢獻所長。
本次報考人數共計2萬2422人，其中最熱門的為司法人員特考計1萬8254人、調查人員2869人、移民行政人員1113人、海巡人員183人，法官遴選資格考試3人，請應考人把握上榜良機，踴躍到考。另除法官遴選採資格考外，其餘4項考試，第一試錄取後，均須參加第二試體能測驗，屆時請應考人留意相關考試資訊。
考選部籲請應考人，專心準備應試之餘，除注意須配合之應試重點外，也請遵守各項防疫措施，保護自己並尊重他人，以共同維護參與考試人員的健康與安全。
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