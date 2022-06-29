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重考醫學系8年讓老父兼職跑外送 他吃住家裡反怨：沒錢補習

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友說他朋友重考醫學系八年了，卻一直抱怨，「如果我爸當初沒能力資助我，就不要鼓勵我去考啊！害得我都花八年的青春了，這是讓我上了船離不開」。示意圖／ingimage
一名網友說他朋友重考醫學系八年了，卻一直抱怨，「如果我爸當初沒能力資助我，就不要鼓勵我去考啊！害得我都花八年的青春了，這是讓我上了船離不開」。示意圖／ingimage

重考是一件漫長又煎熬的事情，一名網友就分享他朋友投入學士後醫學系的考試已滿八年，這八年來都住家裡、吃家裡，還讓爸爸下班後還要跑外送，讓他直搖頭「該怎麼勸呢？實在不忍心看到他這樣下去」。

原PO在Dcard以「重考久了是不是很容易生病」為題分享，他朋友今年約34歲，從2015年退伍後開始投入學士後醫學系的考試，到今年已經滿八年了，從開始只以醫學系為目標到後來也將中醫系納入考量，就這樣連續考了七次，但七次連進面試的資格也沒有，逐漸開始情緒勒索家人。

原PO朋友抱怨，「當初要考後醫時，我爸也同意、贊同，結果他沒有足夠的錢讓我進補習班，害我只能買錄影帶子自己看自己唸，導致我筆記抄不完、底子沒打好」。他朋友甚至說，「如果我爸當初沒能力資助我，就不要鼓勵我去考啊！害得我都花八年的青春了，這是讓我上了船離不開」。

原PO解釋，他朋友這八年來都在家吃住，每個月還要求爸爸給他一萬五生活費，說是要為了要存之後進補習班的錢，結果也沒有進補習班，錢也不知道有沒有存下來。原PO感嘆，「他爸爸早上在公家機關，晚上兼職外送非常辛苦，結果我朋友還說『就是不想和我爸一樣啊！所以才要翻轉人生啊！』」

最荒唐的言論還不止於這些，原PO表示他朋友最扯的言論是在重考的第五年，「那時他爸爸希望他先去考公職，白天上班、晚上念書，這樣他爸爸也不用那麼勞累，結果我朋友覺得公務員的學歷參差不齊，他不想被學歷比他差的人管」，這讓原PO搖頭，「該怎麼勸呢？實在不忍心看到他這樣下去」。

網友紛紛留言，「就是變成個逃避現實的混蛋了」、「就是個找藉口的啃老族，沒什麼好說的，高中也才讀三年而已，一定有人是不用補習也能考上的，他那麼多年了說明他就是沒這個料，還是放棄吧，反正他們家看起來都過得很痛苦，他也沒有要考上的意思」、「他爸自己放任的結果，而且最主要是他自己沒辦法接受自己的狀況，也不敢面對社會跟職場，才會講出這些理由，他可能希望自己有個閃亮的人生，但實際上卻過的像廢物，這種時候如果你跟他很好，那你可以勸他好好面對自己的現狀，不要再牽拖其他人，如果跟他沒有很好，那就遠離他吧！因為壓力可以看出一個人的本質」。

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