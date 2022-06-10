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高普考應試科目擬減列 考試院研議部分類科增口試

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
考試院。圖／聯合報系資料照
考試院。圖／聯合報系資料照

考選部9日在考試院會，以「公務人員高普考試應試專業科目彈性多元調整方案規劃草案」為題作專案報告，將在維持程序公平的前提下推動調整檢討方案，減列高考三級及普通考試應試科目，並研議部分類科增加口試或其他考試方式之可行性。

考試院長黃榮村表示，配合時代與環境變遷，國家考試確實應與時俱進妥為酌情因應，請考選部強化改革論述，與用人機關審慎研議實施步驟及配套措施，彙集各方意見並凝聚共識，作為後續調整參考，以滿足現代政府人力需求。

考選部表示，公務人員是國家發展重要基石，攸關政府施政品質及效能，更影響國家整體競爭力，鑑於國家任務與功能隨著時代與社會環境變遷有所發展變化，新世代青年人將逐步加入公部門，世代交替、社會多元選擇時代來臨，公務人員考試取才之方法與內容也應適時調整。

考選部指出，面對全球化與新型態教育之發展趨勢，綜觀他國政府人力以多元方式進用之制度設計，考量任用端職組職系整併後的現況，部分技術類科面臨與業界的人才競爭，以及近年教考訓用相關會議意見反映，高普考試錄取人員既為公部門新進人力的大宗，應試專業科目允宜呼應職場環境變遷、業務發展需要，進行彈性多元調整，並與專技人員考試相應類科適度區隔。

考選部說明，藉由國立政治大學進行分析計畫之需，合作辦理「2021年公務人員高考三級應試者意見調查」，其中有關減列應試專業科目的意見調查問項。

初步統計結果顯示，約有8成應考人認為現行公務員考試應試專業科目數過多、超過5成以上應考人認同，減列1或2科應試科目不會影響考試鑑別度。顯見參與調查之多數應考人支持高普考試應試專業科目允宜彈性調整。

考選部表示，基於現行考選制度係符應社會各界對於公平、客觀期待，未來如擬採行多元考試方式，讓用人機關有機會深入參與選才，也宜先減少筆試的應試負擔，始得漸進增加其他考試方式，因此規畫在維持程序公平的前提下，漸進式變革。

延續歷次研議結果，規畫本次調整檢討方案，以高考三級考試減列2科、普通考試減列1科為原則，並研議部分類科增加口試或其他考試方式的可行性；以達強化選才效能，甄補現代化政府所需的治理人才。

高普考 高考

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