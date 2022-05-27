考試院8月試行證書數位化 明年起不再發紙本證明

數位轉型成時代潮流，考試院推出國家考試及格證書數位化。考試院秘書長劉建忻表示，今(2022)年8月1日以後訓練期滿或結訓之考試及格公務人員或升官等訓練合格人員，將開始領取電子證書；明(2023)年起各種國家考試類別均以發給電子證書為原則，紙本證書不再全面發放。

劉建忻表示，證書數位化可以創造「使用者存取便利、驗證者即時查驗、管理者優化管理」的三贏局面。對於「使用者」而言，可視需要隨時重複下載，不必擔心遺失保管的問題；對於「驗證者」而言，電子證書有本院專屬數位簽章，不易偽造，查驗證書也更加方便；對於「管理者」考試院而言，在發證時效上較紙本證書更快速便民，同時減輕未領取紙本證書的管理負擔。

劉建忻日前在考試院會提出「國家考試及格證書數位化辦理情形」專案報告。考試院長黃榮村表示，數位治理為國家未來的發展趨勢，數位轉型及數位治理品質的提昇，刻不容緩，考試院自去年起成立數位轉型委員會，以落實服務型數位政府的目標。他期許，未來推動證書數位化的各項設計，都要以「簡政便民」為最高原則，以提昇考試院證書服務品質。

劉建忻指出，國家考試及格證書數位化將分兩階段推動。第一階段為試行階段，今(2022)年8月1日以後訓練期滿或結訓之考試及格公務人員或升官等訓練合格人員，將開始領取電子證書；第二階段為全面實施階段，自2023年起各種國家考試類別（包含高普考、專技人員、升等升資訓練等）均以發給電子證書為原則。證書數位化的同時，紙本證書不再全面發放，惟及(合)格人員如有請領紙本證書需求，亦可繳納證書費後發給。

劉建忻補充，國家考試及格證書係國家及個人的重要人力資料，所發行之電子證書內含考試院數位簽章，並以國際流通之PDF檔案格式發行，驗證者只需以免費之PDF檢視軟體或掃描證書上之QR code，即可檢驗證書之有效性，兼具國際流通、方便驗證、不易偽造等特性。